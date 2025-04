Alto riconoscimento “Virtù e Conoscenza” i premiati

La Giuria Tecnico-scientifica dell’Alto Riconoscimento VIRTU’ E CONOSCENZA, presieduta da Filomena D’ANTINI (Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), nella riunione tenutasi presso l’Auditorium dell’Istituto “V. Bachelet” di Copertino ha scelto tra le numerose candidature pervenute, tutte di alto profilo, le “Eccellenze Mediterranee” da premiare, annunciate in diretta televisiva nel programma “Pomeriggio in Famiglia” di Telerama da Cosimo Damiano ARNESANO, ideatore ed organizzatore dell’Evento, insieme alla stessa Presidente di Giuria (https://youtu.be/DfVrj4bCpSA). Di seguito i vincitori:

BARBETTA (sez. Scalo di Furno): “Persona di Alta Moralità, imprenditore sapiente e lungimirante, modello di stili di lavoro etici, per aver creduto nei propri sogni e nelle proprie passioni nonostante il rischio, le difficoltà e le avversità, consegnando alle future generazioni un’azienda florida, originale e innovativa, che coniuga sviluppo economico e sostenibilità ambientale, profitto e solidarietà, mercato e persona”.

Luciano Abdelkrim BENIAICHE (Premio Speciale Mare Nostrum): “Persona di Alta Moralità, Ingegnere, Professore di Ottica e Meccanica di precisione, Magnifico Rettore dell’Università di Béjaia (Algeria), già Vicepresidente della Federazione Algerina dello Sport Universitario, nonché Presidente della Commissione Tecnica dell’Unione dello Sport Universitario Arabo ad Abu Dhabi, per la sua brillante carriera accademica, per la sua notevole esperienza come atleta e l’esemplare impegno come dirigente sportivo, per aver promosso nel mondo lo sport con il suo valore educativo, sociale e di benessere psicofisico”.

Antonio Giuseppe DE DONNO (sez. Messapia): “Persona di Alta Moralità, magistrato scrupoloso, riservato ed equilibrato, già componente del Consiglio Giudiziario di Lecce – Organo periferico del Consiglio Superiore della Magistratura, Sostituto Procuratore di Lecce e Procuratore della Repubblica di Brindisi, per la sua brillante carriera improntata sulla cultura della legalità, per aver portato alla condanna numerosi membri della Sacra Corona Unita, sferzando un duro colpo alla criminalità organizzata e liberando il Salento dalle catene del malaffare”.

Ferdinando DE GIORGI (Premio Speciale Mare Nostrum): “Persona di Alta Moralità, commissario tecnico della nazionale maschile italiana di pallavolo, saggista, commentatore sportivo per la RAI e docente di “Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra” nel corso di studi in Scienze della Attività Motorie e Sportive presso l’Università degli Studi di Foggia, maestro di vita, esempio di alti valori da custodire e tramandare alle nuove generazioni, per l’amore che lo tiene legato alle sue radici, per il suo innato estro e talento che lo hanno più volte portato sul gradino più alto dello sport mondiale, prima come atleta e poi come allenatore, dando lustro al Salento e all’Italia intera”.

Francesco GIORGINO (Premio Speciale Mare Nostrum): “Persona di alta moralità, conduttore e direttore dell’Ufficio Studi RAI, amante della musica, dello sport e dei suoi valori, scrittore e docente di Comunicazione, Sociologia e Marketing in diverse Università italiane, per l’amore verso la sua terra, per il suo impegno nel sociale, per l’innata passione giornalistica che lo induce a porsi verso l’ascoltatore con equilibrio, moderazione e rispetto del pluralismo politico, culturale e religioso”.

Ferruccio MELE (Premio Speciale Mare Nostrum – Alla Memoria): “Persona di Alta Moralità, Dirigente dell’Ufficio Economato della Provincia di Lecce, Sindaco di Porto Cesareo, esempio di alti valori da tramandare alle nuove generazioni, ricordato per la sua rettitudine, onestà e solidarietà, per il pregevole impegno profuso affinché Porto Cesareo potesse raggiungere l’autonomia amministrativa”.

Anna NICOLETTI (sez. Mare Nostrum): “Donna di Alta Moralità, sensibile ascoltatrice e pragmatica negoziatrice, Consigliera di Amministrazione RAI Com e Vice Direttrice Vicaria del Day-Time, per aver promosso e valorizzato i contenuti editoriali delle televisioni europee e del Bacino Mediterraneo attraverso il Prix Italia, per la sua spiccata capacità di commercializzare i diritti dei contenuti RAI nel mondo e di gestire con dedizione, rigore, onestà e creatività un insieme di programmi televisivi di successo che accompagnano gli italiani dall’ora della colazione a quella della cena”.

Luigi PASANISI (sez. Alla Memoria): “Persona di Alta Moralità, storico, cittadino onorario di Porto Cesareo, per aver dato lustro, con la sua intensa e minuziosa opera, alla terra salentina e mediterranea, per aver fatto dello studio e del racconto delle proprie origini una ragione di vita, facendo emergere la testimonianza del riscatto di un popolo di pescatori e di un intero territorio per secoli abbandonato alla malaria e all’isolamento”.

Antonio PASCA (Premio Speciale Mare Nostrum): Persona di Alta Moralità, Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia, sez. di Lecce, per aver sempre garantito, sin da giovanissimo, il corretto svolgimento delle procedure amministrative, il rispetto delle norme processuali e l’equità del dibattito, a tutela dei diritti dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione, per aver dato slancio al “Virtù e Conoscenza” avendone presieduto per più anni la Giuria Tecnico-Scientifica.

Cristiano PERON (sez. Mare Nostrum): “Persona di Alta Moralità, ricercatore medico a Boston (USA), con interessi scientifici nell’ambito dell’oncologia, malattie infettive e biologia molecolare, per aver sviluppato, insieme al neuro-scienziato Giulio Deangeli, una tecnologia biomedicale innovativa in grado di identificare e quantificare, in pochissimo tempo, specie batteriche, virali e fungine da un campione, senza bisogno di un laboratorio, e fornire informazioni per un trattamento antibiotico mirato ed efficace, aumentando significativamente le probabilità di guarigione e prevenendo esiti potenzialmente letali”.

Nazarena SAVINO (sez. Ebe): “Donna di Alta Moralità, plurilaureata, esempio straordinario di determinazione e resilienza, per la sua appassionata attività nel campo dell’architettura, dell’inclusività e dell’accessibilità, per il suo infaticabile impegno nella promozione della dignità, libertà e autonomia di ogni individuo, per la sua mirabile opera educativa volta a far vedere le persone con disabilità come parte integrante della società, capaci di contribuire e arricchire il mondo”.

Leonardo ZELLINO (sez. Japigia): “Persona di Alta Moralità, Giornalista Professionista, inviato speciale della RAI per il TG1 e il TG2, già conduttore del TGR Puglia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, per l’amore che lo tiene unito alla sua terra natia, per le sue spiccate qualità umane e interpersonali, per la sua capacità di comunicare in modo chiaro, conciso e coinvolgente, per il suo modo di raccontare, con libertà e autorevolezza, le emergenze nazionali e internazionali, le sfide del mondo di oggi, spesso in situazioni sensibili e pericolose”.

Filomena D’ANTINI riferisce: “Tale evento, giunto alla IX edizione, organizzato da MediterraneaMente APS d’intesa con il Comune di Porto Cesareo, con la collaborazione di numerosi partner e con il sostegno di diverse aziende, premiando il genio, il talento, l’estro della gente mediterranea, vuole promuovere la pace, le pari opportunità, la tutela dell’ambiente e il rispetto dei diritti umani, valorizzare le diversità, sollecitare l’integrazione interculturale, facilitare il dialogo interreligioso e l’interscambio delle conoscenze, dare risonanza al territorio di riferimento con le sue risorse umane ed il suo incommensurabile patrimonio paesaggistico, artistico e culturale”.

Cosimo ARNESANO aggiunge: “Per l’edizione 2025 sono stati programmati momenti musicali (SASINAE FESTIVAL – International Song Contest) e sportivi (Mediterraneamente AQUATHLON, in collaborazione con Agim Academy), mostre, presentazioni di libri, visite a musei, escursioni nel parco naturale e nell’area marina protetta di Porto Cesareo, oltre ad altre iniziative culturali collaterali e complementari al “Virtù e Conoscenza”, Alto Riconoscimento alle “Eccellenze” mediterranee che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, impegno profuso per il bene comune”.

La Cerimonia di Gala per la consegna del “Premio” si terrà sabato 21 giugno 2025, in orario serale, a Porto Cesareo (LE), su un palco posto in piazza Enrico Berlinguer – Scalo d’Alaggio, a ridosso del mare, in una scenografia naturale unica al mondo, e sarà presentata da Manuela SPARAPANO (Conduttrice televisiva), Soraya HOGONAGA (Miss Equador), Elisabetta PALADINI (Conduttrice televisiva), Francesco VITULANO (Conduttore radio-televisivo).

La Direzione artistica, come sempre, è affidata ad Antonio CHINDAMO (Produttore discografico).

Alla presenza delle massime autorità, i personaggi vincitori riceveranno personalmente l’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”: riproduzione, dal valore simbolico, di una statuetta rappresentante il dio Thoth, divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza, risalente al IV secolo a.C., rinvenuta in mare nel 1932 dalla famiglia Colelli, pescatori di Porto Cesareo, ora custodita ed esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

In tale occasione si esibiranno, accompagnati dall’Orchestra “Euphonic” diretta dal M° Joele MICELLI, i vincitori del SASINAE FESTIVAL – International Song Contest, Concorso per cantanti e cantautori, selezionati da una Giuria presieduta dalla Vocal Coach Alessandra ALEMANNO: Matilde MONTANARI (Vincitrice “Interpreti”, di Forlì), Daniele NAPODANO (Vincitore Cantautori, di Braine L’Alleud – Belgio), Sofia SGURA (Migliore interpretazione, di Porto Cesareo), Stefano CINTI (Migliore arrangiamento, di Roma), Adriana POLO (Miglior testo, di Lecce).

Il servizio sicurezza sarà gestito da Servizi Sicurezza Italia (società leader del settore), con il coordinamento di Guglielmo SATURNINO e dell’Ing. Salvatore ALEMANNO

