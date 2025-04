Stasera su Canale 5 “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini.

“The Couple – Una vittoria per due” metterà alla prova 8 coppie di concorrenti, legate da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro.

Ogni settimana, i partecipanti affronteranno prove in diretta durante il prime time e sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare e prendere decisioni efficaci. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un vero e proprio colpo del destino. Perché, nel corso delle settimane, al termine di ogni prova, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il milione. L’obiettivo sarà arrivare in finale con il maggior numero di chiavi, per aumentare le probabilità di avere proprio quella giusta.

Oltre alle prove del gioco, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata con gli avversari, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere. Nel corso delle settimane vedremo i concorrenti prepararsi alle prove, mettere in atto strategie e allenarsi per testare la propria affinità: un mix unico in cui gioco e vita quotidiana si intrecciano.

Riusciranno i concorrenti a mantenere saldo il loro legame fino alla fine, nonostante la pressione della competizione?

