Rho tre iniziative celebrano l’appuntamento del primo maggio

Il Comune di Rho, attraverso l’ufficio cerimoniale coordinato da Paola Cupetti, ha ideato in vista del prossimo primo maggio 2025, Festa dei Lavoratori, un programma cadenzato in tre diverse date.

Mercoledì 30 aprile, alle ore 21.00, il Teatro Civico ospiterà lo spettacolo-documentario “L’amore ai tempi dell’Alfa” a cura del Teatro dell’Armadillo, costruito sulle testimonianze di ex operai ed impiegati dell’Alfa Romeo di Arese. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo è già sold out.

Il primo maggio, alle ore 10.00 è prevista una cerimonia ufficiale davanti al Monumento ai Caduti del Lavoro realizzato 35 anni fa da Vito Antonio Guglielmo al parco pubblico Caduti sul Lavoro all’angolo tra via Santorre di Santarosa e via Cavour. Alla presenza di Amministrazione comunale e ANMIL Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, verrà deposta una corona di alloro davanti al monumento inaugurato il 28 ottobre 1990.

Guglielmo, figlio di invalido sul lavoro, volle onorare con la sua opera scultorea tutti i lavoratori che, con il sacrificio della propria vita, si sono resi protagonisti dello sviluppo e del progresso del Paese. Il suo bozzetto venne selezionato da una apposita commissione che valutò proposte presentate da diversi artisti. Il monumento comprende oggetti simbolo del mondo del lavoro: un ingranaggio spezzato, un’ancora, una incudine, un computer, dei libri. Un busto umano, poderoso, ricorda ulivi centenari, come a richiamare diverse generazioni in un’unica immagine. L’opera esprime al contempo l’orgoglio dei lavoratori invalidi, l’omaggio alla produttività, il senso del sacrificio. ANMIL raccolse fondi tra i propri iscritti per realizzare l’opera, di notevoli dimensioni, ben visibile a chi transita.

Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 21.00, sarà l’Auditorium “Padre Reina” di via Meda 20 ad accogliere la proiezione del docufilm “Il motore siamo noi”, di Paolo Mansolillo e Marco Nicosia, che ripercorre le vicende dei lavoratori della Fpt di Pregnana Milanese l’azienda del gruppo Fiat di cui, il primo ottobre 2019, venne annunciata la chiusura. Al termine è previsto un dibattito che coinvolgerà i due autori e l’onorevole Vinicio Peluffo. L’ingresso è gratuito senza prenotazione.

