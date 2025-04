Il Polì riaprirà. Votata da tutti la dichiarazione interesse

Il Polì riaprirà. Votata ad unanimità in Consiglio comunale la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di Project Finance da parte di un’operatore.

Dopo mesi di lavoro da parte dell’ufficio sport e ufficio tecnico del Comune di Novate, è stato individuato il gestore che si prenderebbe cura del ripristino e riapertura della piscina del Polì e delle aree annesse. La proposta è un partneriato tra pubblico e privato, che andrebbe a coprire i 3,5 milioni previsti per la riapertura della struttura di via Brodolini, in stato di abbandono da cinque anni a cui si sono aggiunti diversi atti di vandalismo.

Per il Comune si tratterebbe di ristrutturare e riaprire la piscina con spese supportate dall’operatore che si farebbe anche promotore del rischio di impresa. «Riaprire la piscina e il centro Polì significa avere benefici sociali, culturali, di benessere e sportivi», spiega l’assessore allo sport Katia Muscatella.

A prendersi cura del rilancio del Polì è la ditta MGM, già nota sul territorio per il rilancio di piscine a Desio e Paderno Dugnano.

«Abbiamo creato un crono programma che a partire da gennaio 2026 vedrà interventi per ristrutturare la struttura ed eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tetto della piscina, in modo da renderla utilizzabile da giugno 2026. A settembre ’26 inizieremo la prima parte dei lavori per la ludo piscina con scivoli d’acqua, da concludersi per dicembre. Entro giugno 2027 una nuova piscina esterna e riapertura del bar e per fine 2027 un impianto fotovoltaico. Nel 2028 il programma prevede la realizzazione di un pozzo d’adduzione per andare ad attingere acqua a costi più contenuti, mentre nel 2031 verrà realizzato il Poli Gravity, attualmente ci sono due strutture a Milano. Al Polì ci sarà una tensostruttura di 750 metri quadrati, con tappeti elastici, utilizzabili per ginnastica artistica e spazi dedicati alle famiglie per feste, compleanni», conclude Maurilio Casertano, presidente di MGM.

Superata questa fase iniziale, il sindaco Gian Maria Palladino concorda, come da intervento del consigliere di Sinistra per Novate Stefano Figus, di organizzare delle sedute pubbliche in merito al Polì, in cui possano parlare e proporre osservazioni anche i cittadini. Il consigliere Luigi Zucchelli ha sottolineato infine l’importanza di una vigilanza continua alla struttura Polì, per evitare nuovi atti di vandalismo.

