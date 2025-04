Red Bull Posse: il primo episodio con Willie Peyote, Madman

È ora disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa il primo episodio della quarta stagione di RED BULL POSSE

Il format inaugura il nuovo anno con dei protagonisti d’eccezione: si tratta di EOS, NOX, CUTA, CAMILWAY, ovvero i quattro semifinalisti della seconda stagione di Nuova Scena, la competizione musicale del mondo rap con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei talenti che segneranno la nuova scena rap italiana.

Con loro due pesi massimi della scena, che sono stati ospiti di questa seconda stagione: WILLIE PEYOTE e MADMAN.

Si rinnova quindi per il secondo anno la sinergia tra il rap show di Netflix e RED BULL POSSE: il format di Red Bull – nato in Giappone col nome di Red Bull Rasen e importato anche in Francia come Spinner, in Italia richiama il movimento delle Posse degli anni 80 e 90 e ha visto alternarsi per le prime tre stagioni artisti poi diventati i big della scena come Geolier, BNKR44, VillaBanks, Il Tre, Naska, Ele A, Joshua, Nicola Siciliano e molti altri.

RED BULL POSSE attinge tra i giovani talenti del panorama rap italiano, riunendoli in una sfida creativa corale e chiamandoli a collaborare nella scrittura di un brano, alternandosi ogni 16/32 barre, insieme a dei big della scena.

All’interno della traccia, i protagonisti sviluppano il proprio storytelling con la massima libertà, dando voce alla propria urgenza espressiva attorno a una tematica che sta loro a cuore.

È quello che hanno fatto WILLIE PEYOTE, MADMAN, EOS, NOX, CUTA e CAMILWAY – nel brano inedito prodotto da ANDRY THE HITMAKER da oggi su Red Bull Droppa – su un concetto importantissimo e topico del mondo rap: “La volta giusta”, che rappresenta il momento decisivo in cui un artista dimostra il proprio valore.

Ogni strofa è un’espressione di urgenza e determinazione, con rime che raccontano storie di riscatto, crescita e lotta per affermarsi.

