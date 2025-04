Il viaggio di Nicola Calipari, stasera al Franco Parenti

Dopo anni di studio, il 15 Aprile 2025, Fabrizio Coniglio porta sul palco della Sala Grande del Teatro Franco Parenti uno dei più inquietanti misteri italiani degli ultimi anni; l’omicidio di Nicola Calipari.

Funzionario del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare, Calipari fu ucciso a Baghdad nel 2005 dal “fuoco amico” di militari americani mentre portava in salvo la giornalista del quotidiano il manifesto Giuliana Sgrena, prigioniera della Jihad islamica per un mese.

Era il 4 Febbraio 2005 quando un gruppo di uomini armati rapisce la giornalista. Dopo un mese di domande senza risposta, il 4 marzo Al Jazeera annuncia la liberazione della giornalista. L’autovettura dei servizi segreti italiani con a bordo Giuliana Sgrena e Nicola Calipari, giunta nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, dove l’attendeva un aereo per rientrare in Italia, in prossimità di un posto di blocco americano viene fatta oggetto da quest’ultimi di numerosi colpi d’arma da fuoco.

Muore Nicola Calipari e rimangono feriti Giuliana Sgrena e l’autista Andrea Carpani. Fabrizio Coniglio mette in scena quel processo mai celebrato e tutti i particolari più contraddittori di quella notte maledetta che danno prova di una guerra interna all’intelligence italiana.

Note di regia

Metteremo a confronto le dichiarazioni di Giuliana Sgrena con quelle del mitragliere americano Mario Lozano. Evidenzieremo le omissioni e le contraddizioni della ricostruzione fornita dall’esercito americano, cercando di essere il più neutrali possibili, con la volontà di condurre lo spettatore a una riflessione e a un desiderio di giustizia e di verità più che a facili e a non obiettivi sentimenti antiamericani. Fabrizio Coniglio

ORARI

martedì 15 Aprile – 20:00

PREZZI

intero 15€;

under26 12€

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

