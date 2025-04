È in libreria e negli store digitali “IL BIMBO DEL CARILLON”, il romanzo autobiografico di FRANCO MUSSIDA edito da Salani Editore

Franco Mussida presenterà il suo nuovo libro in una serie di incontri ed eventi:

sabato 5 aprile a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Milano) presso Bottega del Libro (Via Giovanni Bourdillon, 11 – inizio evento ore 11.30), lo stesso giorno a SALÒ (Brescia) presso la Biblioteca Salò (via Leonesio, 4 – inizio evento ore 17.00),

il 14 aprile a SERMONETA (Latina) presso l’Auditorium del plesso “Doganella di Ninfa” dell’Istituto Comprensivo “Lelia Caetani” (via Le Pastine, 114 – inizio evento ore 10.00), il 26 aprile a SANREMO (Imperia) presso il Club Tenco (pizza Cesare Battisti, 33 – inizio evento ore 16.00) in occasione del Festival della Parole Reloaded e

il 3 maggio a TAGLIOLO MONFERRATO (Alessandria) presso il Salone Comunale (via Roma – inizio evento ore 16.30).

Franco Mussida, attraverso un romanzo autobiografico, racconta per la prima volta la sua vita: la chitarra come strumento che apre mondi, la scrittura, i brani, i cambiamenti generazionali, gli incontri con artisti e musicisti straordinari, l’esperienza umanistica e artistica che ha dato vita ad un gruppo leggendario come la PFM.

Un vissuto che lo ha portato a scoprire la Musica come un telescopio che illumina l’anima della gente, fino a portarla in luoghi dove lavora per rendere migliori persone in difficoltà.

Una vita alla costante ricerca di sé, una vita vissuta in Musica e di Musica.

www.francomussida.it

www.facebook.com/francomussida – www.instagram.com/francomussidaofficial

www.youtube.com/channel/UCrlduh48yEISmd5r9D067Kw

