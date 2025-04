Fasma ha pubblicato “Vacci piano”, il nuovo singolo

E’ uscito venerdì 18 aprile “Vacci Piano!” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Fasma.

Dopo il successo di “Mille notti”, diventato virale sulle piattaforme, Fasma torna con un brano che racchiude il suo significato in una metafora: un ghiacciaio che si scioglie con un abbraccio rafforza l’idea che anche nei luoghi più freddi e distanti, dove l’emozione sembra assente o imprigionata, un gesto semplice come un abbraccio può innescare un cambiamento profondo e liberatorio.

“Vacci piano!” giunge in seguito all’annuncio del “Bisco Tour”, una serie di appuntamenti totalmente gratuiti che Fasma ha voluto regalare ai fan per condividere con loro l’amore assoluto e disinteressato per la musica. Il tour è partito martedì 15 aprile al NAOS di Roma, dove ha registrato il sold out, e proseguirà giovedì 24 all’Apollo di Milano e venerdì 2 maggio al Nevermind Music Club di Bari.

Anche con questo nuovo pezzo Fasma dimostra di essere un artista contemporaneo e autentico, grazie alla sua capacità di mescolare generi diversi, alla sua introspezione e alla sincerità dei suoi testi.

Biografia

FASMA, il cui vero nome è Tiberio Fazioli, è nato a Roma il 17 dicembre 1996. Fin da piccolissimo si appassiona alla musica e all’età di 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. Nel 2017 pubblica vari brani tra cui “Marilyn M.”, certificato Disco d’Oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa”, tutti racchiusi nell’EP d’esordio dell’artista “WFK.1”, pubblicato nel 2018. A giugno dello stesso anno prende parte alla sesta edizione del Summer Festival, classificandosi secondo con il brano “Marylin M.” nella sezione “Giovani”.

A novembre pubblica il suo primo album in studio, intitolato “Moriresti per vivere con me?”, prodotto da GG. Nel 2019 esce il singolo “Mi ami”, che vede la partecipazione di Papichulo e la produzione di GG. Nel dicembre dello stesso anno supera le selezioni di Sanremo Giovani 2019, garantendosi un posto fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, dove si classifica al terzo posto con il brano “Per sentirmi vivo”, attualmente Doppio Disco di Platino. L’anno successivo ritorna a calcare il palco dell’Ariston, stavolta come concorrente Big con il brano “Parlami”, che conquista la certificazione di Disco di Platino.

Torna nel 2023 con il terzo album in studio “HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!” anticipato dai singoli “F.B.F.M.”, “SETIAMO” e “Lei parlò di lui”. A luglio 2024 pubblica invece il brano “Mille Notti”, che diventa subito virale su TikTok.

