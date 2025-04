Eva Kunt, esce il 22 aprile l’album “Plastc Era”

Eva Kunt, artista e produttrice musicale, annuncia l’uscita del suo nuovo album Plastic Era, disponibile dal 22 aprile per la label Three Hands Records.

Realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE, Plastic Era si compone di dieci brani e si distingue per una raffinata fusione di elettronica, lo-fi e Nu-Jazz, con arrangiamenti ricercati che spaziano dal sound design alla sonorizzazione, offrendo un’esperienza d’ascolto immersiva.

Il sound evocativo e le atmosfere “muzak” lo rendono un prodotto perfetto sia per l’ascolto radiofonico che per la sonorizzazione di eventi e mostre.

L’intero album è stato prodotto utilizzando prevalentemente sintetizzatori e drum machine analogici, conferendo alle tracce un carattere caldo e avvolgente, con una profondità sonora che richiama la tradizione elettronica più autentica.

Il primo singolo estratto, Cold Night, è un brano dal beat hip-hop lo-fi che ripete ossessivamente la frase “I wanna see you in a cold night”, raccontando una storia d’amore inaspettata tra due bottiglie di plastica abbandonate sul ciglio della strada, separate dal caso, dalla distrazione umana e dalle intemperie, che sognano di ritrovarsi in una fredda notte.

Un’ode malinconica alla solitudine degli oggetti scartati, che diventa metafora della condizione umana e del desiderio di connessione in un mondo frammentato e disperso.

Ricomporre il caos. Riusare l’energia. Amare l’universo: è anche di questo che racconta Plastic Era, attraverso le tracce che lo compongono.

Una riflessione sul nostro tempo, sull’inquinamento da plastica e sulla capacità di trasformazione dell’arte e dell’umanità.

La griglia spezzata presente sulla copertina rappresenta il caos della nostra epoca, ma anche la possibilità di ricomporre, riciclare e reinventare.

I colori vivaci simboleggiano l’energia rinnovabile della creatività, mentre la figura aliena con occhi stellati suggerisce un’umanità consapevole che guarda oltre, verso un amore universale capace di rigenerare il mondo.

Plastic Era sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico dal 22 aprile 2025.

Ascolta Plastic Era: https://hypeddit.com/jamrq3

