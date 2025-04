Rho a buon punto i parcheggi Spugna, cresce il refettorio

Proseguono i monitoraggi dell’Amministrazione comunale per fare il punto sui diversi cantieri aperti sul territorio per i progetti di “Rho la città che cambia”. Il Sindaco Andrea Orlandi ha visitato diverse aree insieme con il vicesindaco Maria Rita Vergani, i tecnici responsabili e gli assessori competenti.

Parcheggi Spugna

Proseguono a ritmo serrato i lavori del Progetto Spugna, curato dal Gruppo CAP sotto la regia di Città Metropolitana: l’obiettivo è quello di trasformare undici aree di sosta in città per un importo totale di sei milioni di euro. Al monitoraggio erano presenti l’assessora Valentina Giro e l’architetto Angelo Lombardi, oltre ai tecnici dell’impresa.

In vicolo Secchi, accanto a via Milano, la pavimentazione ora è di due tipi: autobloccanti drenanti dove si parcheggia, asfalto nei corridoi di passaggio, ma nel sottosuolo sono state inserite celle drenanti, simili a quelle di piazza Visconti. L’acqua che scende dalle caditoie viene dispersa nel sottosuolo e rilasciata secondo la permeabilità del terreno; un troppo pieno collega in ogni caso alla fognatura. Gli stalli erano 59, più due per persone con disabilità, e il numero non è cambiato. Le piante esistenti sono rimaste, ne verranno aggiunte quattro.

In via Conciliazione, a lato di via cardinal Ferrari, gli operai sono attivi da inizio aprile. Questa era un’area in cui la sosta veniva messa in atto in modo particolarmente disordinato, si riqualifica uno spazio pubblico esteso. E’ stata eliminata l’aiuola centrale e saranno spostati i due pali della luce, si otterranno 31 stalli standard e due per persone con disabilità. Verranno aggiunte cinque piante. L’alta siepe di proprietà privata continuerà a delimitare il lato vicino alle abitazioni. La pavimentazione sarà tutta in autobloccanti drenanti.

Il refettorio della scuola Federici

Al cantiere per la costruzione del nuovo refettorio della scuola Federici erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli e l’ingegner Daniele Forcillo. L’edificio prende ormai forma: il tetto è stato realizzato e si procede alla scelta di pavimentazioni e colori per le pareti, in estate si provvederà al tunnel di raccordo con l’edificio scolastico. La grande sala, dotata anche di servizi igienici, potrà accogliere 212 ragazzi durante i turni di refezione.

Piazza Visconti: il verde e la fontana lineare, al via la Fase 4 in via Meda

Al monitoraggio erano presenti l’assessora Valentina Giro e l’architetto Angelo Lombardi, oltre ai tecnici dell’impresa. Entro il 21 aprile si chiuderà la Fase 2 della rigenerazione urbana di piazza Visconti che sta consentendo di pavimentare con cubetti in porfido il tratto iniziale di via Porta Ronca. Intanto si lavora nell’area verde della piazza con squadre dedicate: si stanno collocando i terminali irrigatori e gli arbusti da piantare sotto gli alberi. Tra maggio e giugno verranno realizzate tutte le sistemazioni dell’area verde centrale, mentre continueranno i lavori di allestimento della fontana lineare.

A partire dal 22 aprile scatterà la Fase 4. Come annunciato nei giorni scorsi, si anticipa la fase che interessa le aree vicine al Municipio e il retro della chiesa di San Vittore. Non sarà più possibile ai veicoli attraversare la piazza centrale per raggiungere via Meda da via De Amicis, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis – Porta Ronca.

Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi esistenti di fronte al municipio e sul retro della chiesa. Davanti alla pizzeria Visconti sarà garantito un corsello destinato solo a mezzi autorizzati, per consentire ai residenti di raggiungere Villa Banfi e la Corte dei Conigli, oltre alle attività commerciali presenti. Via Meda diventerà a doppio senso nel tratto tra largo don Giulio Rusconi e il parcheggio Meda-Garibaldi.

