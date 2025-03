Uno stand del Comune di Rho alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”

“Fà la cosa giusta!” la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, per la prima volta si svolge nei padiglioni di Rho Fiera Milano. Il Comune di Rho sarà presente con uno stand nel padiglione 20, nello spazio S16, in cui si alterneranno personale comunale e membri delle realtà coinvolte in progetti connessi ai temi della manifestazione.

La collaborazione è frutto di un incontro avvenuto nelle scorse settimane con Miriam Giovanzana e Piero Magri, rispettivamente direttore editoriale e direttore generale di Terre di mezzo, anima della fiera.

Il contatto con “Fa’ la cosa giusta!” è avvenuto grazie all’assessore Nicola Violante, che lo scorso anno ha partecipato a un evento sul gioco d’azzardo patologico e quest’anno propone la Marcia per la legalità la mattina del 21 marzo, abbinata a uno spettacolo serale su “Donne e mafia” sempre il 21 marzo, ma alle 21 all’Auditorium di via Meda, e a una mostra di fumetti che verrà inaugurata a Villa Burba il prossimo 24 marzo alle ore 11.

Grazie all’impegno dell’assessore al Turismo e vicesindaco Maria Rita Vergani il portale Visit Rho, realizzato dal Tourist Infopoint di piazza San Vittore, propone gli itinerari culturali pensati sul territorio e quelli a piedi o in bicicletta, alla scoperta dei parchi e dei fontanili della zona. L’assessore alle Politiche sociali e alla Scuola, Paolo Bianchi, ha coinvolto alcune associazioni, che si alterneranno allo stand secondo questo programma:

VENERDì 14

dalle h 09.00 alle h 14.00: Tourist Infopoint

dalle h 09.00 alle h 20.00: Birrificio Rhodense

dalle h 16.00 alle h 19.00: Oltre i Perimetri

SABATO 15

dalle h 09.00 alle h 16.00: Cooperativa Metafora

dalle h 10.00 alle h 13.00: Oltre i Perimetri

dalle h 16.00 alle h 20.00: F.A.R.O. Games

DOMENICA 16

dalle h 09.30 alle h 14.00: Stripes

dalle h 09.30 alle h 14.00: Centro Antiviolenza Hara

dalle h 14.00 alle 19.00: Polisportiva San Carlo

Rho Fiera Milano si raggiunge con la metropolitana, fermata Rho Fiera, o con le linee S5 o S6 del passante ferroviario. “Fa’ la cosa giusta!” è aperta venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e domenica dalle ore 9.30 alle ore 19.00, occupa i padiglioni 16 e 20

