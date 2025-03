Domenica riparte il GP di F1. Si parte dall’Australia

“L’Australia è un circuito un po’ particolare: questo è un weekend per cercare di capire i valori in campo, logicamente io spero che sia un anno importante per la Ferrari alla vigilia dei nuovi regolamenti dell’anno prossimo”.

Lo ha detto il presidente di Fondazione Telethon Luca di Montezemolo a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia insieme al presidente della Regione Attilio Fontana.

“Io mi ricordo, una per una, tutte le vigilie dei mondiali – ha continuato – vissute da presidente della Ferrari e, prima ancora, da direttore sportivo. Spero molto e vedo una convinzione, un ottimismo, una determinazione che mi fa ben sperare”.

A sua volta, il governatore della Lombardia ha rivolto un “grande in bocca al lupo” a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton “con la speranza che le Ferrari possano essere grandi protagoniste proprio come nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza nella passata stagione”.

