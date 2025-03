Università di Pavia al summit di terra carta di Londra

Il Rettore dell’Università di Pavia Francesco Svelto ha partecipato il 10 e 11 marzo a Hampton Court Palace – alla presenza di Re Carlo III – al vertice di Terra Carta dedicato al futuro sostenibile. Alla presenza di centinaia di amministratori delegati, leader e innovatori sono stati celebrati i cinque anni da quando Carlo III, allora Principe di Galles, lanciò la Sustainable Markets Initiative-SMI che mira a mettere la natura, le persone e il pianeta al centro della creazione di valore globale.

Il Rettore Svelto, quale membro della Health System Task Force, impegnata a livello globale nella diminuzione dell’impatto ambientale del settore sanitario, ha preso parte al panel dedicato ai sistemi sanitari globali in transizione e alla formazione dei medici del futuro.

Hanno partecipato al panel anche il presidente della task force Pascal Soriot CEO di Astrazeneca, Iñaki Ereno CEO Bupa, Fiona Adshead Presidente della Sustainable Healthcare Coalition, Iain McInnes, Vicepresidente University of Glasgow. Al centro dell’incontro, gli obiettivi, le sfide e le azioni per rendere i sistemi sanitari più sostenibili. I protagonisti del settore sanitario si stanno infatti unendo sempre di più per sviluppare soluzioni comuni, a livello di R&S, energia, materiali, trasporti, edifici e istruzione. In particolare, la Task Force ha recentemente inaugurato un progetto sulla formazione dei medici in ambito di sostenibilità – la Rete europea per l’educazione al clima e alla salute (ENCHE) – che vede tra i promotori proprio l’Università di Pavia.

ENCHE sta lavorando per dotare la prossima generazione di medici delle conoscenze e delle intuizioni necessarie a fornire pratiche sanitarie sostenibili e a promuovere la transizione verso sistemi sanitari incentrati sul paziente e a zero emissioni. Sotto il coordinamento del prof. Iain McInnes dell’Università di Glasgow e della Columbia University, ENCHE può oggi contare su una rete di quasi 50 università in tutta Europa, raggiungendo più di 10.000 studenti di Medicina.

L’Università di Pavia è alla guida dell’hub italiano di ENCHE e ha promosso una serie di iniziative, prima fra tutte quella in ambito formativo. A Pavia, infatti, per il secondo anno accademico, l’educazione al clima e alla salute è stata integrata – come progetto pilota – all’interno dei programmi di studio della facoltà di Medicina, sia in italiano che in inglese. In particolare, sono stati introdotti crediti sui temi della sostenibilità, della salute globale e dei cambiamenti climatici e della salute al secondo, quinto e sesto anno, con l’obiettivo di formare gli studenti fin dall’inizio del percorso medico e durante tutto il percorso clinico.

