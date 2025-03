Rho, uno striscione per aderire alla campagna “R1pud1a”.

Il Consiglio comunale di Rho ha votato all’unanimità, nella seduta del 26 febbraio 2025, una delibera che sancisce l’adesione alla campagna di Emergency R1PUD1A, che fa riferimento all’articolo 11 della Costituzione e impegna a promuovere eventi e attività di sensibilizzazione sul tema della pace.

L’idea nasce dalla cena per Gaza organizzata la sera del 22 novembre scorso dall’assessore alla Cittadinanza Attiva e Vicesindaco Maria Rita Vergani con la partecipazione di 200 rhodensi. In quella occasione Luca Radaelli, esponente rhodense di Emergency, invitò ad aderire alla campagna della organizzazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti. In seguito, il lavoro svolto dal Sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore alla Pace Paolo Bianchi con i Comuni che fanno parte del Coordinamento Pace in Comune e il comitato locale di Emergency ha portato all’adesione ufficiale del Comune di Rho.

Per dare visibilità a questa adesione, lunedì 17 marzo verrà collocato fuori dal Tourist Infopoint , sul lato che affaccia su via Garibaldi, uno striscione che richiama la campagna R1pud1a con la scritta “Questo Comune ripudia la guerra”.

In questa occasione verrà presentata alla cittadinanza l’opera di lettering realizzata dall’artista rhodense Gep Caserta, ideata grazie alla collaborazione avviata dall’assessora alla Cultura Valentina Giro. L’opera è dedicata all’articolo 11 della Costituzione italiana, che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Interverranno il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze Danilo Ragucci e il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze , Luca Radaelli per Emergency.

“In linea con il cammino percorso negli ultimi mesi, sarà un’occasione per ribadire la posizione della nostra Amministrazione comunale rispetto a quanto accade nel mondo e in Europa in particolare – spiega l’assessore alla Pace Paolo Bianchi – L’opera di Gep Caserta sarà poi esposta in Municipio, rimarrà un segno tangibile e imperituro di questa volontà di ripudiare ogni guerra

