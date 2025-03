Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 16 alle 20, al Bar Bianco all’interno del Parco Sempione, il mondo del pet si fonde al design con Farmina Pup-Arty, appuntamento speciale e totalmente gratuito, ricco di attività all’insegna dell’arte, del divertimento e del benessere animale a cui cani (e gatti) di tutte le razze sono invitati a partecipare insieme alle loro famiglie.

Dopo il successo della scorsa edizione Farmina, azienda di Nola (NA) leader del settore pet food e pet care, torna al Fuorisalone con un evento, dedicato a tutti i pet parent, ai pet lover e ai loro amici a quattro zampe, firmato da Only for Pet Lovers.

Nei due giorni del Farmina Pup-Arty, la piattaforma di legno immersa nel verde del Parco Sempione farà da palcoscenico a diverse attività divertenti ed emozionali.

Si potrà assistere alla performance di live painting del giovane graphic designer napoletano Alessandro Catuogno che decorerà dal vivo una ciotola gigante, presentando un’anteprima del pattern in stile Pop Art che diventerà un’esclusiva limited edition Farmina.

Si avrà inoltre, la possibilità di farsi immortalare da una pet-photographer in uno scatto ritratto insieme al proprio cucciolo.

Si potranno ricevere consulenze nutrizionali gratuite di esperti in nutrizione animale; tentare la sorte girando una ruota della fortuna per ricevere omaggi e drink speciali (fino ad esaurimento scorte) tra cui una preziosa ciotola in ceramica della storica Fornace Curti (fornacecurti.com), simbolo dell’artigianalità milanese attiva fin dal 1400, dipinta a mano da Alessandro Catuogno.

Nei giorni precedenti all’evento, lo staff Farmina percorrerà le strade dei 5 distretti del design milanese a bordo di biciclette brandizzate, fornendo consulenze nutrizionali per pet, oltre a distribuire omaggi e inviti al Fuorisalone a quattro zampe di Farmina Pup-Arty.

