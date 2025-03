Tra talk, interviste, giochi, musica, i volti più amati della TV, del cinema e del teatro saranno protagonisti dell’ultima settimana di marzo a “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni da lunedì 24 a venerdì 28 marzo , dalle 14 alle 16, su Rai 1.

Lunedì 24 marzo il salotto del pomeriggio di Rai 1 accoglierà la regista Cinzia TH Torrini e l’intero cast di “Champagne – Peppino di Capri“, il film targato Rai Fiction che ripercorre la vita del celebre cantautore. In studio, gli attori: Francesco Del Gaudio, Arianna Di Claudio, Alessandro Gervasi, Gaja Masciale, Antonia Truppo raccontano il dietro le quinte della pellicola, pronta a debuttare in prima serata su Rai 1 proprio lo stesso giorno.

Dal piccolo al grande schermo con Francesca Inaudi. L’attrice è protagonista in questi giorni al cinema con”Eyes Everywhere“, il film tra documentario e fiction che esplora il ruolo dell’AI e le sue implicazioni sulla società.

Si parlerà di amore ed “age-gap” con l’attore Fabio Testi e la compagna Sunny e con il cantante Sandro Giacobbe e la moglie Marina Peroni. Ritmo latino, infine, con Roberto Boribello dei Los Locos, il duo che ha fatto ballare un’intera generazione con le hit latino-dance degli anni ’90.

Martedì25 marzo spazio all’informazione con la giornalista del Tg1 Laura Chimenti, che conduce su Rai 3 “Onore al merito”. A seguire, Massimiliano Varrese, Danilo Brugia e Billo, ex Carramba Boys, reduci dal successo del tour Back to the 90’s, ripercorreranno la musica e l’energia degli anni ’90, condividendo il loro personale ricordo dell’iconica figura di Raffaella Carrà.

Mercoledì 26 marzo la puntata si aprirà con un omaggio a Fabrizio Frizzi, a sette anni dalla sua scomparsa. Sarà ospite anche Vittorio Cecchi Gori, l’ex produttore cinematografico, che si racconterà tra vita privata e carriera. I riflettori si accenderanno su “Mare Fuori 5”, con Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, nuovi ingressi nel cast della serie cult in onda sulla Rai.

Giovedì 27 marzo ci sarà Joe Squillo per raccontare la sua carriera, tra palchi e passerelle.

Venerdì 28 marzo Gianmarco Tognazzi e Massimiliano Bruno presenteranno “La Prospettiva”, una commedia teatrale brillante che, con ironia e intelligenza, riflette sulle dinamiche familiari e sui rapporti umani.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia