Rho, via ai lavori per il nuovo nido di via San Martino

Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via San Martino, un’infrastruttura deliberata nel maggio del 2021 dall’Amministrazione del sindaco Pietro Romano e che ha trovato copertura finanziaria nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca, con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa per la prima infanzia e rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.

“Dopo una fase di bonifica ambientale dell’area, condotta in conformità con le normative vigenti e con il supporto degli enti preposti, il cantiere potrà ora partire – spiega l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli – Per garantire il rispetto delle scadenze, è stato necessario un lieve spostamento della posizione dell’edificio, permettendo così di escludere dal sedime una porzione di terreno ancora soggetta a interventi di bonifica. Questi interventi proseguiranno secondo le procedure stabilite dagli enti competenti”.

Nonostante questo adeguamento, il progetto originario dell’asilo nido rimane invariato nelle sue caratteristiche fondamentali, mantenendo la qualità e la funzionalità previste. La nuova struttura potrà accogliere 60 bambini tra 0 e 3 anni, offrendo spazi moderni, sicuri e adeguatamente attrezzati per rispondere alle esigenze della prima infanzia.

Nell’ambito dell’intervento, saranno previste nuove piantumazioni per compensare gli adeguamenti necessari all’area, che coinvolgeranno tre esemplari di tiglio. L’obiettivo è garantire il mantenimento e la valorizzazione del verde pubblico, assicurando un equilibrio ambientale nella zona.

I lavori procederanno nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di completare l’intervento nei tempi previsti e rendere disponibile la nuova struttura per la comunità

