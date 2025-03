Aprono su TicketOne le prevendite delle due grandi serate musicali di PARTY LIKE A DEEJAY 2025, previste sabato 7 e domenica 8 giugno all’Arco della Pace di Milano.

Da ieri lunedì 17 marzo, in pre-sales per i possessori di carta VISA, sponsor ufficiale dell’evento, e da mercoledì 19 marzo dalle ore 10.00 per tutti su TicketOne.it.

Party Like a Deejay, la straordinaria festa firmata Radio Deejay, torna anche quest’anno con due imperdibili appuntamenti per ballare e divertirsi insieme ai grandi protagonisti della musica italiana e tutti gli speaker della radio.

Dalle ore 20.00 di sabato 7 e domenica 8 giugno si alterneranno sul palco gli artisti più amati del momento per due notti di performance live uniche ricche di emozioni e sorprese, che si concluderanno con djset esclusivi curati da m2o.

