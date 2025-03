I Musei non solo come spazi di educazione e progresso del pensiero, ma innanzitutto come luoghi dall’impatto sociale ampio e cross-generazionale, contribuendo a sviluppare un senso profondo di appartenenza, identità individuale e collettiva, cittadinanza attiva.

Il tema della valutazione degli impatti sociali derivanti dalle attività museali, aspetto cruciale per lo sviluppo futuro dei Musei, è al centro dell’Assemblea Annuale dei Soci ICOM Italia 2025 in programma al Museo di Santa Giulia a Brescia da venerdì 4 a domenica 6 aprile, evento organizzato da ICOM Italia in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Intesa Sanpaolo, con il supporto di Fondazione ASM e Fondazione CAB

Musei che diventano attori principali nella costruzione di una società più consapevole, inclusiva e partecipativa, dove far germogliare valori quali rispetto, solidarietà e cooperazione; luoghi dove si concretizzano le politiche inclusive, sia attraverso la progettazione dei contenuti espositivi che nelle attività di public engagement. Queste ultime non solo si affiancano, ma talvolta sostituiscono altri servizi di welfare locale, nei territori in cui i musei sono attivi.

L’Assemblea Annuale dei Soci ICOM Italia intende dunque avviare un dibattito e una riflessione sul modo migliore di rendicontare e comunicare le iniziative museali, adottando criteri il più possibile omogenei, in modo da generare valore concreto per le istituzioni culturali e stimolare futuri sviluppi positivi.

Grazie agli interventi di relatori internazionali ed esperti del settore, il tema sarà trattato sotto diverse angolazioni, consentendo ai partecipanti di apprendere nuove pratiche e di contribuire attivamente (come in occasione dei 15 tavoli di lavoro previsti nella giornata di sabato 5 aprile) alla discussione e alla definizione di una roadmap di azioni concrete.



