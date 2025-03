Milano è memoria. Oggi 14 nuove pose e nuovo sito internet

Oggi a partire dalle ore 8.30 la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi parteciperà alla posa delle prime tra le 14 nuove Pietre d’Inciampo in programma (vedi allegato); alle ore 21 sarà invece in Sala Alessi a Palazzo Marino per la presentazione del sito del Comitato per le Pietre d’Inciampo di Milano, che raccoglie biografie e documenti di tutte le persone a cui sono dedicate le pietre e propone percorsi e temi di riflessione.

La serata sarà aperta dal monologo teatrale di Alessandro Milan, con musiche originali ed esecuzione dal vivo di Raffaele Kohler, “Le pietre della libertà”.

“Due momenti importanti dedicati alle storie di chi non ha più fatto ritorno dai campi di concentramento fascisti e nazisti – afferma la Presidente Buscemi –, che riportiamo idealmente a casa e all’attenzione di tutti noi attraverso questo monumento diffuso e straordinario che cresce insieme all’impegno di questa Amministrazione nel fare Memoria”.

Alle ore 10.30, la Presidente del Consiglio comunale lascerà il giro delle nuove pose per intervenire alla presentazione della “Mappa dell’Intolleranza – Come cambia l’odio online? Dagli stereotipi alla discriminazione” dell’Università degli studi di Milano, in programma nella Sala Napoleonica dell’Ateneo, in via sant’Antonio 12.

