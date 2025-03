“Fare = Ricercare”, tavola rotonda, artisti in residenza

Con la residenza AAA Atelier Aperti per Artista, Casa degli Artisti torna a confermare la destinazione originaria dell’edificio, ospitando artiste e artisti in una città in cui gli spazi di lavoro sono sempre più preziosi e precari. La Casa sostiene oggi la pratica e la ricerca artistica e critico-curatoriale nell’ambito delle arti e culture contemporanee e con AAA – strutturata in tre cicli di residenze: da ottobre a dicembre 2024, da gennaio a marzo 2025 e da aprile a settembre 2025 – intende intercettare e rispondere al sentito bisogno di trovare in città spazi di lavoro adeguati e tutelati.

Dal 19 al 31 marzo 2025 l’intera casa, dal piano espositivo (piano terra) ai due piani di residenze, sarà aperta al pubblico per conoscere e approfondire i progetti delle artiste e degli artisti che hanno abitato gli studi dall’inizio dell’anno, oltre a un ritorno di un’artista ospitata nel primo ciclo di residenza.

Artisti

Olivia Vighi, Andrea Amadei, Mariangela Bombardieri, Manuel Contreras Vazques, Nicola Di Giorgio, Sei Iturriaga Sauco, Sacha Turchi

Gli spazi della Casa saranno quindi dedicati agli allestimenti delle restituzioni dei progetti delle artiste e degli artisti che hanno inoltre manifestato un sentire comune nella volontà di dar vita ad un Public Program co-generativo (in cartella stampa il calendario e le descrizioni di ogni appuntamento) che si dipana tutta la durata del mese di marzo e culmina con un incontro incentrato sul tema della ricerca intesa come pratica-azione che si genera e si rinnova nel gesto stesso dell’indagare. FARE = RICERCARE è infatti il titolo della tavola rotonda che si svolgerà lunedì 31 marzo alle h. 18.45 e che riunirà tutti le artiste e gli artisti presenti in mostra in un dialogo sul movimento della ricerca, sulle sue forme operative e sulle criticità con cui prende corpo nel fare artistico contemporaneo.

Lunedì 31 marzo inoltre, a conclusione del periodo di restituzioni e momento culminante del Public Program, sarà la giornata dedicata all’Open House in cui Casa degli Artisti apre al pubblico i suoi atelier.

Casa degli Artisti

Milano, corso Garibaldi 89A/via Tommaso da Cazzaniga

www.casadegliartisti.org – info@casadegliartisti.org

