Il suono senza barriere: oggi al Teatro Grande di Brescia

A pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale dell’Udito del 3 marzo, l’impegno di MED-EL, leader nelle soluzioni per l’udito, prosegue con iniziative dedicate all’inclusione e all’accessibilità. Il 13 marzo, presso il Teatro Grande di Brescia, l’azienda sarà partner tecnologico del concerto “Note e Vibrazioni. La musica per tutti”.

Lo spettacolo, evento di beneficenza a sostegno del Servizio di Audiologia e Foniatria pediatrica dell’ASST Spedali Civili di Brescia, organizzato dall’associazione Saverio Crea Onlus in collaborazione con la Scuola Audiofonetica di Brescia e la Fondazione Teatro Grande, con il patrocinio di Regione Lombardia e ASST Spedali Civili di Brescia, inizierà alle 20:30 e vedrà esibirsi artisti del calibro di Marco Masini, il batterista Alfredo Golino e il musicista Charlie Cinelli, insieme a talenti come il pianista Davide Santacolomba, il tenore Jonas Pietersteiner, e la giovane pianista bresciana Anna Nodari, portatori di impianto cocleare. Testimoni che dimostrano come la tecnologia possa restituire non solo la gioia dell’udito ma addirittura la possibilità di esprimersi attraverso la musica, regalando performances di alto livello.

Grazie alla tecnologia sviluppata da MED-EL e Jacoti, l’evento sarà pienamente accessibile a tutte le persone con impianto cocleare e protesi acustica presenti, permettendo loro di ascoltare la musica senza distinzione di tecnologia, brand o tipologia di sordità.

Infatti, attraverso LOLA, un’innovativa app gratuita che consente di trasmettere il segnale audio direttamente agli smartphone, i portatori dei moderni impianti cocleari e di protesi acustiche potranno connettersi direttamente ai dispositivi e ascoltare la musica con un suono chiaro e nitido.

La tecnologia LOLA è stata già utilizzata in passato, in collaborazione con RAI, durante l’Eurovision Song Contest 2022, la serata finale di Sanremo 2023 e il concerto Sound Sensation Festival, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito 2024, a testimonianza dell’impegno di MED-EL per rendere la musica una magnifica esperienza per tutti.

“Siamo entusiasti di partecipare come partner tecnici a questo evento, che promuove l’inclusività e l’accessibilità attraverso la musica” dichiara Gionata Conni, Marketing e Product Manager di MED-EL Italia. “Il concerto ‘Note e Vibrazioni’ rappresenta per MED- EL un ulteriore successo nel nostro impegno di creare esperienze senza barriere, dove tutti possano condividere l’emozione e la gioia dei suoni. Grazie alla tecnologia LOLA siamo orgogliosi di poter offrire a tutti i partecipanti con ausilio uditivo l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente. L’esibizione di talentuosi musicisti con impianto cocleare dimostra inoltre, più di mille parole, come le persone con sordità profonda, possano tornare non solo a godere della musica ma addirittura a suonare e cantare con risultati straordinari, grazie alla tecnologia dell‘impianto cocleare. Questo è in linea con l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Società Italiana Otorinolaringoiatria e della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, che invitano ad abbattere lo stigma sulla sordità, e a far conoscere come le persone con ipoacusia possano pienamente integrarsi nella vita sociale e lavorativa.”

Per maggiori informazioni sull’evento “Note e Vibrazioni, la musica per tutti” e per sostenere il progetto, visitate il sito dell’associazione Saverio Crea Onlus: www.saveriocreaonlus.it/eventi/note-e-vibrazioni/

