Milano Design Week: sul palco il dj e produttore LUCIANO

Venerdì 11 aprile 2025, durante la Milano Design Week, salirà sul palco dei Magazzini Generali in via Pietrasanta 16, il dj e produttore LUCIANO.

Con una carriera di oltre venti anni e vincitore di 10 DJ Awards, Luciano è uno dei pionieri della micro-house. La sua irresistibile combinazione tra techno e ritmi latini, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando un’icona internazionale. Luciano, nome d’arte di Lucien Nicolet, è nato in Svizzera e cresciuto in Cile, si è innamorato della musica techno dopo aver scoperto la musica elettronica di Detroit che lo ha portato ad esplorare nuove dimensioni sonore. L’artista, nel corso degli anni, è diventato una figura di spicco della scena elettronica che ha saputo ridefinire i generi house e techno con un approccio personale e innovativo. La sua musica è un ponte tra culture diverse, che mescola l’energia latina con la precisione europea in un insieme di suoni sempre diversi capaci di coinvolgere tutti gli ascoltatori.

Recentemente, Luciano ha annunciato una nuova residenza a Ibiza, un luogo che ha già visto il suo talento fiorire in passato. A metà degli anni 2000, il DJ ha stretto una collaborazione con il Circoloco di Ibiza per una residenza di tre anni che gli ha fatto guadagnare un posto importante negli annali della storia della musica dance della città ed è pronto a tornare per una nuova esperienza, aggiungendo un altro iconico capitolo alla sua già straordinaria carriera.

Un evento irripetibile e pieno di energia con il dj-set di Luciano che arriverà nello storico locale milanese venerdì 11 aprile 2025 durante la Milano Design Week per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Per acquistare i biglietti

LUCIANO

Instagram – Spotify

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia