Bollate: Centri estivi 3-6 anni, iscrizioni da fine aprile

Si informano i cittadini che la Giunta comunale, nella seduta di questa settimana, ha deliberato di portare a conclusione la procedura per l’affidamento dell’organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi (CRE) per bambini dai 3 ai 6 anni all’Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale.

“Questa decisione – spiega l’Assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis – nasce dall’attenzione dell’Amministrazione alle esigenze delle famiglie con bambini in questa fascia d’età e dal desiderio di colmare la carenza di servizi dedicati ai più piccoli durante il periodo estivo spesso molto complicato da gestire per i genitori”.

L’iter amministrativo di affidamento dei Centri estivi si concluderà entro la fine di aprile, dopodiché verranno comunicate ai cittadini le modalità di iscrizione dei piccoli.

