La Giunta comunale approva l’aggiornamento tariffe sport

La Giunta comunale di Milano ha approvato l’aggiornamento delle tariffe per gli impianti sportivi comunali, necessario per garantire maggiore equità nell’accesso agli impianti e sostenibilità economica nel lungo periodo.

Le principali novità

•ampliamento delle soglie ISEE per l’accesso gratuito (fino a 8.000 euro) e per le tariffe ridotte (fino a 20.000 euro);

•estensione della tariffa famiglia: anche i bambini accompagnati da un solo genitore potranno usufruire delle agevolazioni;

•rimodulazione delle tariffe per piscine coperte e centri balneari: lieve aumento della tariffa intera, a fronte di una tariffa ridotta che rimane invariata;

•nuovo carnet per i centri balneari, che consente tariffe più vantaggiose per chi frequenta regolarmente gli impianti nella stagione estiva;

•nuove formule di abbonamento, con opzioni bisettimanali, trisettimanali o full, per rispondere meglio alle esigenze di ogni utente;

•tariffe aggiornate per la Palazzina Appiani, con agevolazioni e gratuità per usi istituzionali e sociali.

«Milanosport è un unicum in Italia: nessuna altra città gestisce tramite una partecipata 25 impianti sportivi, garantendo una piena accessibilità allo sport. Con questa revisione adottiamo un approccio più equo e progressivo: da un lato chiediamo un piccolo contributo in più a chi può permetterselo per sostenere il servizio pubblico; dall’altro, rafforziamo le agevolazioni per le fasce più deboli», dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia