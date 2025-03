Sabato 22 marzo inaugurazione degli Spazi ZEROSEI nei Municipi 3, 6 e 7

Tre nuovi luoghi dedicati a bambine e bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori in cui giocare, sperimentare, partecipare a laboratori e iniziative artistiche e culturali e incontrare altri bambini e altri genitori.

Sabato 22 marzo a partire dalle ore 9.30 saranno tre gli ‘Spazi ZEROSEI’ che si presenteranno alla città: lo SPAZIO ZEROSEI Baggio in via Anselmo da Baggio 56, lo SPAZIO ZEROSEI Lope in via Lope de Vega 39 e lo SPAZIO ZEROSEI Feltre in via Feltre 68/1. Il progetto di apertura dei tre nuovi spazi educativi situati in tre diverse zone della città, ha come obiettivo unitario quello di offrire a bambine e bambini tra 0-6 anni e alle loro famiglie attività ludiche, culturali e di supporto alla genitorialità, tutte gratuite.

“Dopo il LABZEROSEI del Parco Trotter, apriamo altri tre luoghi interamente dedicati a bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni e alle loro famiglie con l’obiettivo di ampliare le proposte di attività che arricchiscano l’offerta dei servizi educativi in città – sottolinea la Vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo -. Questi spazi saranno luoghi stimolanti e accessibili per i più piccoli e per gli adulti che li accompagneranno, fornendo anche occasione per fare rete con altre famiglie, conoscere i servizi e le iniziative che in città sono proposte a bambini e bambine e ricevere supporto alla genitorialità da parte di educatrici ed educatori”.

Le iniziative, co-progettate con le famiglie e i servizi educativi territoriali, promuoveranno incontri, relazioni, esperienze significative a promozione e sostegno del benessere dei bambini e delle loro famiglie e della rete educativa cittadina.

I laboratori e le proposte che si svolgeranno all’interno degli spazi saranno gratuiti e aperti a tutta la città; i bambini e le bambine potranno accedervi insieme ai genitori, che saranno guidati da educatrici ed educatori alla scoperta delle attività proposte.

I giorni di apertura e il programma delle attività sono consultabili sul sito del Comune di Milano alla pagina dedicata

In occasione dell’apertura degli Spazi ZEROSEI, sabato 22 marzo alle ore 10 la Vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo porterà un saluto a bambini, famiglie ed educatori nello SPAZIO ZEROSEI Baggio in via Anselmo da Baggio 56.

Il progetto Spazio ZEROSEI è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie sud 2021-2027

