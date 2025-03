Arriva nei cinema italiani di LA GAZZA LADRA (La pie voleuse), il nuovo film diretto dal maestro del cinema francese Robert Guédiguian, con protagonisti, come di consueto, i suoi attori d’elezione: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Gérard Meylan.

Presentato in anteprima nazionale italiana lo scorso ottobre nella sezione Grand Public alla Festa del cinema di Roma, LA GAZZA LADRA è ambientato sotto il sole di Marsiglia, in riva al mare, dove sorge il quartiere di L’Estaque.

È qui che vive Maria (Ariane Ascaride), che si dedica ad aiutare e ad accudire le persone anziane.

Sedotta un tempo dall’agiatezza borghese ma ora in condizioni economiche precarie, Maria è convinta che la vita vada vissuta nel presente, seguendo i propri desideri e passioni, come quella per la musica.

Per mantenere questo ideale, Maria, come la “gazza” di Rossini, compie una serie di piccoli furti a discapito dei suoi anziani clienti, convinta di non fare nulla di male, per togliersi qualche sfizio che altrimenti le sarebbe precluso – come una cena a base di ostriche vista mare -, ma soprattutto per riuscire a pagare le lezioni di piano al promettente nipotino.

I furti però vengono a galla, e innescano una serie di inevitabili conseguenze che metteranno a dura prova gli equilibri della sua famiglia e di coloro ai quali ha dedicato la vita.

LA GAZZA LADRA (La pie voleuse), nei cinema italiani dal 17 aprile distribuito da Officine UBU, è un film che affronta i temi cari al cinema di Robert Guédiguian, come la solidarietà e i dilemmi morali del proletariato – ma anche la celebrazione dell’amore in tutte le sue forme – che conferiscono al film una dimensione universale e profondamente toccante

https://www.officineubu.com

