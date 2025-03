Disponibile in radio e in digitale “SOLAMENTE MIA” (Café Concerto/Pirames), il brano che segna il ritorno de IL GUARDIANO DEL FARO, pseudonimo di Federico Monti Arduini.

Dopo aver esplorato le sonorità del pianoforte nell’ultimo album “Il Venditore di Sogni”, uscito nel 2022, con questo nuovo brano Il Guardiano del Faro torna a suonare il Moog, marchio di fabbrica con cui ha segnato un’epoca siglando successi intramontabili come “Il Gabbiano Infelice” e “Amore Grande, Amore Libero”, della quale ricorrono i 50 anni.

«Questo brano è nato all’improvviso, perché l’ha voluto lui – racconta Il Guardiano del Faro – Io ho solo lasciato liberi di nascere ogni suono e ogni armonia cercando di trasmettere tutta la felicità che provavo nel sapere che stava incominciando un altro giorno insieme a Lei che è “Solamente mia!”. Mi sono svegliato improvvisamente alle tre di notte sentendo un desiderio irrefrenabile di sedersi di fronte a tutte le mie strumentazioni musicali, tutte lì, ancora assonate come me, guardarle e chieder loro: chi è pronto a seguirmi? E contemporaneamente vedere le mie mani che incominciano ad accarezzare ogni loro tasto, e sentire che ogni nota inizia a raccontare tutte quelle emozioni che hai nel cuore in quel momento».

