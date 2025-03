Il Fu Mattia Pascal al Parenti di Milano

Dal 25 al 30 marzo nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti Il fu Mattia Pascal, uno dei più celebri romanzi di Luigi Pirandello, portato in scena con la regia di Marco Tullio Giordana.

Geppy Gleijeses, anche curatore dell’adattamento teatrale assieme a Giordana, impersona uno dei personaggi più iconici della letteratura pirandelliana, Mattia Pascal. L’uomo, creduto e poi fintosi morto, una volta “risuscitato” si accorge di non poter essere riammesso in società e in famiglia, perché ritenuto morto davvero. Disonestà e purezza, vita e morte regnano nel grande caleidoscopio della certezza sociale, che suggella come sicuro quello che non esiste e come inesistente quello che vive.

Pirandello esplora i temi dell’identità, della libertà e del destino, offrendo una riflessione profonda sulla natura umana e sulla ricerca di sé.

ORARI

martedì 25 Marzo – 20:00

mercoledì 26 Marzo – 19:45

giovedì 27 Marzo – 21:00

venerdì 28 Marzo – 19:45

sabato 29 Marzo – 19:45

domenica 30 Marzo – 16:15

PREZZI

SETTORE A (file A–E)

intero 38€;

under26/over65/Carta giovani 28€

SETTORE B (file F–R)

intero 28€;

under26/over65/Carta giovani 20,50€

convenzioni (valide tutti giorni) 22€

SETTORE C (file S–ZZ)

intero 20,50€

under26/over65/Carta giovani 18€

convenzioni (valide tutti giorni) 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02.59995206

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia