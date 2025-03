Il festival del teatro italiano in Svizzera, terza edizione

Il festival del teatro italiano in Svizzera, Cantoni di Friburgo, Basilea Campagna, Berna, San Gallo, Svitto, Zurigo

Dall’ 1 al 15 aprile 2025 torna I Libri sulla Scena, il festival che promuove la lingua e la cultura italiane attraverso il teatro: nove spettacoli di prosa e un evento speciale, il 4 aprile a Friburgo, Samia del pluripremiato coreografo Adriano Bolognino.

Gli spettacoli, a ingresso libero, sono sottotitolati in tedesco o in francese.

I Libri sulla Scena è un appuntamento che cresce anno dopo anno, consolidandosi come uno degli eventi culturali più attesi dagli appassionati della letteratura e del teatro in lingua italiana. Questa terza edizione amplia il suo raggio d’azione coinvolgendo ben sei cantoni: Friburgo, Basilea Campagna, Berna, San Gallo, Svitto e Zurigo.

Il programma dell’edizione 2025, stilato sotto la direzione artistica del regista italiano Paolo Bignamini e organizzato dal Teatro de Gli Incamminati, nasce dal dialogo con le insegnanti e gli insegnanti di italiano delle città svizzere coinvolte. In classe, durante l’anno, sono stati letti i libri su cui si basano gli spettacoli selezionati: questa metodologia ha permesso di mettere in atto uno scambio virtuoso di esperienze, tra corpo docente e direzione artistica del festival, portando alla creazione di un cartellone ricco e interessante, sia per i ragazzi e le ragazze, sia per tutto il pubblico adulto.

In questi tempi feroci – commenta il direttore artistico del festival Paolo Bignamini – segnati da un atteggiamento di paura e chiusura, conoscere meglio la cultura e la lingua dell’altro può diventare un ponte verso l’apertura, l’accoglienza e la comprensione. I libri sulla scena scommette, per la sua terza edizione, sulla forza eversiva dei classici della nostra letteratura, su storie di Resistenza e di speranza, sul grande teatro italiano.

I libri sulla scena 2025 raccoglie spettacoli ispirati ai grandi classici (Pinocchio di Collodi, La Locandiera di Goldoni e Fantasmi di Pirandello), ai romanzi del ‘900 (Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino), per poi arrivare alla drammaturgia contemporanea che ci offre un filtro per comprendere la storia più recente con AUT Un viaggio con Peppino Impastato, un biopic che ci ricorda l’importanza della lotta alla mafia e Samia, che racconta la storia di Samia Yusuf Omar, la giovane atleta somala che ha perso la vita nelle acque di Lampedusa mentre cercava di raggiungere l’Europa per qualificarsi alle Olimpiadi.

Il festival inizia il 1 aprile a San Gallo (KANTONSSCHULE BURGGRABEN, ore 19.00) con la ripresa, dopo il successo dello scorso anno, de La Locandiera – A long play, produzione Centro Teatrale Bresciano, un vero e proprio concerto teatrale tratto dalla commedia di Carlo Goldoni, con la drammaturgia di Giulia Asselta (Premio Giovanni Testori 2023). Mirandolina racconta la sua storia prendendo in prestito le canzoni d’amore della tradizione cantautorale italiana, rivisitate in chiave contemporanea. Paolo Bignamini dirige qui un trio musicale di eccellenza: la cantautrice Mille (Premio della Critica Musicultura 2021 e tra i protagonisti, nel 2023 e nel 2024, del concerto romano del Primo Maggio) e il duo La Scapigliatura (Targa Tenco nel 2015 come migliore opera prima). Lo spettacolo sarà in replica il 7 aprile a Zurigo (KANTONSSCHULE FREUDENBERG/ENGE, ore 18.00).

Il festival prosegue con un classico della letteratura italiana del ‘900: Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (produzione CMC/Nidodiragno). Lo spettacolo sarà in scena il 2 aprile a Köniz, Canton Berna (OBERSTUFENZENTRUM, ore 18.30), il 12 aprile a Freienbach, Canton Svitto (GEMEINSCHAFTSZENTRUM, ore 20.00) e il 13 aprile a Winterthur, Canton Zurigo (KIRCHGEMEINDEHAUS LIEBESTRASSE, ore 19.30). In scena la sensibilità attorale dell’istrionico Stefano Annoni, accompagnato alla fisarmonica dalla talentuosa Katerina Haidukova, racconta l’esperienza partigiana attraverso gli occhi di un bambino, un monello sboccato e candido al tempo stesso. Il romanzo, uscito nel 1947, riesce in questo modo a testimoniare la Resistenza in modo antiretorico e profondamente umano.

Il 4 aprile a Friburgo (COLLÈGE SAINTE-CROIX, ore 19.00) si terrà l’evento speciale composto da un duplice appuntamento. Sarà possibile assistere alla performance di danza contemporanea Samia, con la coreografia di Adriano Bolognino, preceduta dalla lettura scenica, a cura del Teatro degli Incamminati, di un breve estratto del libro di Giuseppe Catozzella Non dirmi che hai paura, che racconta in forma di romanzo la medesima vicenda. La storia è quella di Samia Yusuf Omar, la giovane atleta somala che ha perso la vita nelle acque di Lampedusa mentre cercava di raggiungere l’Europa per qualificarsi alle Olimpiadi. Nello spettacolo, Bolognino (premio Danza&Danza 2022 come coreografo emergente) porta in scena sei corpi di donne diverse tra loro per rappresentare un’unica vita spezzata, simbolo di una disuguaglianza e di un’emergenza brucianti del nostro presente, un tempo nel quale la libertà di scegliere chi vogliamo essere è, in molti Paesi, ancora negata.

Si resta a Friburgo, l’8 aprile (COLLÈGE SAINT-MICHEL, ore 18.00) con Fantasmi, della compagnia Vetrano/Randisi, da parecchi anni tra i più sensibili interpreti del teatro pirandelliano. Lo spettacolo è un vero e proprio “affresco” sull’uomo pirandelliano e accosta tre opere del grande autore siciliano: L’uomo dal fiore in bocca, Sgombero e Colloqui con i personaggi, quest’ultimo tratto da Novelle per un anno.

Il festival pone al centro delle proprie iniziative non solo la letteratura italiana ma anche le grandi storie di personaggi che hanno lasciato il segno, questo è il caso di AUT Un viaggio con Peppino Impastato (produzione Linguaggicreativi), in scena l’11 aprile a Liestal, Canton Basilea Campagna (SCHULEN KVBL, ore 15.30) e in replica il 14 aprile a Friburgo (COLLÈGE SAINTE-CROIX, ore 15.00). Stefano Annoni veste i panni di Peppino Impastato, che dal microfono di radio AUT sbeffeggia, urla, canta e piange tutta la rabbia e la vergogna per la sua terra corrotta e malata di mafia. Uno spettacolo fortissimo che parte dalla quotidianità del suo protagonista, dal suo essere un uomo prima che un personaggio.

A concludere il festival, il 15 aprile a Friburgo (COLLÈGE DE GAMBACH, ore 20.00), il più famoso testo della letteratura italiana nel mondo: Pinocchio di Carlo Collodi. Il grande classico, portato in scena da oltre 10 anni in tutto il mondo in uno spettacolo di culto dallo storico Teatro del Carretto, è una favola per adulti in cui il rincorrersi inquietante di vita e morte, tra cadute e riscatti, è un unico inno all’umanità.

Il Festival, che anche quest’anno viene realizzato grazie al sostegno dell’Ufficio federale della cultura UFC della Confederazione Svizzera, ha vinto il bando per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiane al di fuori della Svizzera italiana ed è presentato come ente capofila dal Collège de Gambach di Friburgo.

I libri sulla scena

dall’1 al 15 aprile 2025 Terza edizione

Informazioni

L’ingresso a tutte le rappresentazioni è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

www.ilibrisullascena.org – info@ilibrisullascena.org

