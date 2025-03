Prorogato il termine per la Casa accessibile a Milano

È stato prorogato alle ore 12 di mercoledì 2 aprile il termine per presentare le manifestazioni di interesse relative al primo avviso esplorativo per l’attuazione del Piano straordinario per la Casa accessibile a Milano.

La scadenza per la presentazione delle offerte per le aree di Porto di Mare, via Sant’Elia (ex Palasharp), via San Romanello e via Demostene, inizialmente fissata al 17 marzo, è stata posticipata su richiesta degli operatori, in considerazione della complessità dell’iniziativa e dell’estensione delle aree in oggetto.

Il Comune ha così deciso di aggiornare la chiusura dell’avviso, per permettere ai soggetti interessati di finalizzare proposte coerenti con le linee di sviluppo progettuali contenute nell’avviso.

Si ricorda che le manifestazioni di interesse dovranno prevedere su queste quattro aree lo sviluppo prioritario di abitazioni in regime di Edilizia Residenziale Sociale Calmierata (in locazione permanente, a canone non superiore a 80 euro mq/anno), eventuali funzioni urbane libere finalizzate alla sostenibilità economica dell’intervento e, dove previste, nuove costruzioni da destinare ai Servizi Abitativi Pubblici.

