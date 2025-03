È in libreria e negli store digitali “Il bimbo del Carillon”, il romanzo autobiografico di Franco Mussida edito da Salani Editore

Franco Mussida, attraverso un romanzo autobiografico, racconta per la prima volta la sua vita: la chitarra come strumento che apre mondi, la scrittura, i brani, i cambiamenti generazionali, gli incontri con artisti e musicisti straordinari, l’esperienza umanistica e artistica che ha dato vita ad un gruppo leggendario come la PFM.

Un vissuto che lo ha portato a scoprire la Musica come un telescopio che illumina l’anima della gente, fino a portarla in luoghi dove lavora per rendere migliori persone in difficoltà. Una vita alla costante ricerca di sé, una vita vissuta in Musica e di Musica.

Un omaggio sincero alla Musica come linguaggio universale, specchio dell’anima e strumento di indagine per conoscere se stessi.

«Questo libro racconta le esperienze di un bimbo che scoperto un Carillon sceglie le orecchie per orientare la sua vita – dichiara Franco Mussida – L’idea è nata d’istinto nel 2012, l’anno in cui iniziai a scrivere degli effetti della Musica sulla struttura emotiva della gente. Volevo osservare l’evoluzione di un rapporto con i suoni che fin da piccolo mi si sprigionavano dentro dicendomi che custodivo un altro pianeta. Ho sempre associato la Musica alla Natura, così per unire i nodi del filo rosso del Karma e viaggiare con l’occhio del ricordo, ho scelto come luogo un’oasi, quella di Ninfa, nella pianura Pontina…».

Mussida presenterà il suo nuovo libro in una serie di incontri ed eventi: il 22 marzo a MARANELLO (Modena) presso la Biblioteca Mabic (via Vittorio Veneto, 5 – inizio evento ore 17.00), il 27 marzo a BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) presso Palazzo Roberti (via J. Da Ponte, 34 – inizio evento ore 18.00), il 29 marzo CASALPUSTERLENGO (Lodi) presso la Biblioteca (Piazza Pusterla, 7 – inizio evento ore 18.00), il 4 aprile a MANTOVA presso il Ristorante Letterario Giallo Zucca (Corte dei Sogliari, 4 – inizio evento ore 20.00) e il 5 aprile a SALÒ (Brescia) presso la Biblioteca Salò (via Leonesio, 4 – inizio evento ore 17.00).

