Dopo il successo delle prime tre edizioni (a Bergamo, Carpi e Monza), torna il 4 e 5 luglio IL CONCERTOZZO, l’evento annuale di ELIO E LE STORIE TESE che unisce musica, inclusione e solidarietà, in programma per la prima volta a Bassano del Grappa (Vicenza) nell’ambito di Bassano Music Park.

Il 4 luglio la città di Bassano del Grappa ospiterà i talk e gli stand informativi delle Associazioni che si occupano di autismo, e di altre disabilità, come PizzAut da Monza, GelAut, Rurabilandia dall’Abruzzo, Luna Blu dalla Liguria, SbrisolAut da Mantova, Fondazione Rizzoli da Bologna con il Progetto Fondo Do.P.O, Engim Veneto con il Sanga Bar.

Il 5 luglio al Parco Ragazzi del ’99, nell’ambito del Bassano Music Park si terrà il live di ELIO E LE STORIE TESE con special guest il TRIO MEDUSA e RUGGERO DEI TIMIDI. La serata sarà preceduta come ogni anno dal Concertozzino (dalle ore 16.00) con le migliori band emergenti selezionate da Elio e le Storie Tese.

Tornano sul palco anche quest’anno la band rock al femminile Viadellironia, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese The Pax Side of the Moon, il cantautore e polistrumentista Elton Novara e il cantautore inventore del creepy rock Pepp1.

A loro, si aggiungono Francamente, che porta sul palco il progetto tra cantautorato ed elettronica, Planet Butter, con la loro musica strumentale che dà vita paesaggi sonori da film e Vanarin che creano atmosfere psych-pop uniche e ispirate.

Sono disponibili le prevendite:

Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/elio-storie-tese/

Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/concertozzo/260798

Dice: https://link.dice.fm/s9ae2dc03608

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia