E’ uscita in digitale la colonna sonora originale, a firma di FABIO AMURRI di “La Città Proibita” (edita da Flipper ed Edizioni Curci) (https://orcd.co/lacittaproibita-ost), il nuovo film di Gabriele Mainetti, nelle sale italiane da giovedì 13 marzo, distribuito da PiperFilm.

«La colonna sonora, è concepita come una ricetta che mescola elementi tradizionali ed etnici in un equilibrio dinamico – dichiara Fabio Amurri – Il tessuto ritmico di percussioni stratificate unisce i mondi dei protagonisti, sostenendo le scene d’azione e celebrando il multiculturalismo di Roma. Al centro c’è Mei, il cui dramma e desiderio di vendetta influenzano il linguaggio musicale, contaminando anche quello di Marcello. Con timbri e temi ispirati all’animazione asiatica, Mei emerge come un’icona sospesa tra realtà e immaginario».

Questa la tracklist:

“Politica Del Figlio Unico”; “Dov’è Yun?”; “Mei Scappa”; “Traduci Un Po’”; “Annibale”; “È Lei!”; “Alfredo & Yun” (F. Amurri/G. Mainetti); “Zhezhi”; “Garçonnière” (F. Amurri/G. Mainetti); “Annibale Assolda Malik”; “Mr. Wang”; “Vestizione”; “Prendetela!”; “Marcello & Mei” (F. Amurri/G. Mainetti); “Ciao Roma!”; “Per Me”; “Mei VS Wang”; “Dimmi Cosa Le Hai Fatto”; “Non Hai Mai Fatto Paura A Nessuno”; “Marcello Scopre La Verità”; “È Meglio Per Tutti”; “Basta Così”; “Finale”; “Un Nuovo Inizio”; “La Città Proibita”.

“La Città Proibita” di Gabriele Mainetti è una produzione Wildside, una società del gruppo Fremantle, Piperfilm e Goon Films ed è distribuito da Piperfilm.

Nel film gli attori Enrico Borello, Yaxi Liu, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan e con la partecipazione di Luca Zingaretti.

