Tornano anche quest’anno i mercatini degli Hobbisti che animano il centro di Bollate.

L’iniziativa è nata da un’idea di Giulio Mesini ed è supportata da appassionati di hobby e dagli amanti delle creazioni di prodotti artigianali fatti a mano.

L’artigianato è l’essenza di questi mercati che rappresentano anche una vetrina per mostrare l’eccezionale creatività e dedizione alla produzione di splendidi oggetti unici.

I mercatini si tengono di sabato, in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, dalle dalle 9 alle 19.00.

Ecco le date del 2025:

15 marzo, 12 aprile, 24 maggio, 28 giugno, 27 settembre, 25 ottobre. Si moltiplicano in occasione del Natale con gli appuntamenti fissati per 8,15, 22 e 29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre

Gli hobbisti aspettano i bollatesi e non solo per far scoprire la gioia dei loro mercati e la magia delle loro straordinarie creazioni portate alla vita, proprio davanti agli occhi dei visitatori.

www.comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia