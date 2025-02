Sven Vath – Djset ai Magazzini Generali venerdì 7 marzo

Venerdì 7 marzo 2025 salirà sul palco dei Magazzini Generali in via Pietrasanta 16, il DJ e produttore tedesco considerato il pioniere della musica techno, Sven Väth con il “Sven Väth Trance World Tour”.

Riconosciuto a livello mondiale come una delle figure più importanti della musica techno, Sven Väth si distingue per i suoi dj-set pieni di energia in cui passa dai suoni della techno a quelli dell’ambient. Caratterizzato da un sound visionario e avanguardista con il quale ha ottenuto il successo internazionale per oltre quarant’anni, l’artista riesce a coinvolgere tutti gli ascoltatori in un vortice di suoni sempre differenti.

Nato nel 1964 a Obertshausen in Germania, Sven Väth a 18 anni inizia a suonare in vari locali di Francoforte in cui inizia a farsi notare per le sue esibizioni uniche. All’inizio degli anni 90 in Germania arriva la prima ondata techno e l’artista è uno dei protagonisti di questa rivoluzione musicale con un sound nuovo e diverso. Nel 1997 crea l’evento “Cocoon” che poi diventa anche la sua etichetta musicale e un’agenzia di eventi, ottenendo un successo internazionale. Nel corso degli anni Sven ha suonato nei locali e nei festival di tutto il mondo e nel 2015 è stato premiato dalla città di Francoforte con la targa “Goetheplakette”, rilasciata a coloro che hanno dato un contributo alla vita culturale della città. L’artista continua a fare musica e nel 2022 pubblica l’album “Catharsis” ottenendo un successo mondiale. Con 44 anni di carriera, Sven Väth è ancora ad oggi un DJ unico nel suo genere, caratterizzato da un sound ipnotico e visionario.

Maurizio Schmitz è un dj, organizzatore di eventi, promoter e booker per metà italiano e per metà tedesco. Artista poliedrico, le sue selezioni musicali passano dalla musica ambient a quella deep ed è questa sua eterogeneità che lo rende perfetto sia su un grande palco che in un club.

Sven Väth tornerà venerdì 7 marzo 2025 nello storico locale milanese con il “Sven Väth Trance World Tour” per una serata piena di divertimento.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

