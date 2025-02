Ferrovie: Europa verde su nuovo guasto a Bologna

Dimezzare i treni alta velocità sulla Milano-Roma

L’ennesimo guasto odierno nella stazione di Bologna che ha provocato gravi ritardi per la circolazione dei treni e disagi per i passeggeri ripropone con forza la necessità di ridurre e razionalizzare i flussi di traffico nei nodi ferroviari.

I nodi delle maggiori stazioni italiane sono stressati e congestionati anche perché i presidi manutentivi dei tecnici di RFI sono inadeguati e con carenze di organico. Il Gruppo FS dovrebbe fare un ‘tagliando’ al sistema dell’Alta Velocità, introducendo dei correttivi dimezzando il numero dei treni a parità di capacità.

In attesa dei futuri potenziamenti tecnologici e strutturali si dovrebbero dimezzare i treni ad Alta Velocità sulla tratta principale Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli passando da 160 a 80 treni al giorno. Allo stesso tempo anziché far viaggiare un unico treno questi dovrebbero viaggiare in doppia composizione. Ci sarebbero sempre 75 mila posti a sedere offerti senza congestionare la linea. In tutta Europa, dove non ci sono 7 treni su 10 in ritardo, i convogli viaggiano in doppia composizione.

Dario Balotta responsabile trasporti Europa Verde

