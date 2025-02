Oggi pomeriggio a Novate lo scrittore Simone Tempia

L’appuntamento è per le 17.30 nella scuola primaria Don Milani di Novate Milanese, in via Baranzate 8.

L’associazione GENITORIeSCUOLA dell’istituto comprensivo Don Milani, ha organizzato un incontro con l’autore Simone Tempia che presenterà e parlerà del suo libro “Vita con LLyod, il giardino del tempo”.

Simone Tempia è nato nel 1983 scrive per «Vogue» e ha collaborato con «Wired», «GQ» e Missoni. Nel 2014 ha lanciato la pagina Vita con Lloyd, che conta oltre mezzo milione di fedeli lettori e ha ispirato i libri Vita con Lloyd, In viaggio con Lloyd e Un anno con Lloyd. Nel 2020 ha pubblicato Storie per genitori appena nati, toccando con il linguaggio della fiaba i temi cruciali della genitorialità.

