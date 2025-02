Si è tenuto presso l’Istituto IPS B.Cavalieri – D.Marignoni di Milano, il corso formativo “Mi voglio sicurǝ”, di sensibilizzazione dei giovani ad una guida più responsabile.

Il format didattico rivolto alle scuole superiori, è parte del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” proposto da Città Metropolitana di Milano con Safety21, per la riduzione dell’incidentalità e il raggiungimento dell’obiettivo strategico Europeo “2050 Zero vittime sulle strade”.

Il programma didattico, realizzato per Città Metropolitana di Milano da Safety21, con la consulenza dell’Associazione Lorenzo Guarnieri ONLUS – da oltre 10 anni in prima linea per la prevenzione della violenza stradale – ha l’obiettivo di formare giovani cittadini rendendoli sempre più responsabili e consapevoli dell’importanza di adottare comportamenti sicuri in strada per sé stessi e per gli altri.

Saranno circa 2.000 gli studenti della Città metropolitana di Milano che entro giugno verranno coinvolti nel progetto “Mi voglio Sicurǝ” che, per l’anno scolastico 2024-25, prevede per i ragazzi, anche l’opportunità di aderire a sessioni di approfondimento online e a un concorso finale con riconoscimento di crediti formativi.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Per quanto ho riscontrato negli incontri fatti del corso degli anni le nuove generazioni sono particolarmente ricettive ai messaggi sulla sicurezza stradale. Solo coinvolgendo le ragazze e i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado si potranno ottenere risultati duraturi rispetto alla consapevolezza sui rischi connessi alla guida e alla promozione di comportamenti responsabili”.

Il programma rivolto ai ragazzi è stato ricco di spunti di riflessione ed esempi pratici rispetto a un tema che unisce tanti aspetti e un unico obiettivo: prevenire l’incidentalità e salvare vite.

Gli argomenti trattati potranno poi essere ripresi in classe, attraverso l’accesso a un percorso di formazione e-learning (PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che rilascerà agli studenti 30 ore di crediti formativi, approfondendo argomenti chiave come i legami tra veicoli e infrastrutture, la percezione del rischio e le azioni preventive per ridurre i pericoli sulle strade.

Gli studenti che completeranno l’intero percorso formativo avranno la possibilità di ottenere ulteriori 15 crediti formativi attraverso un project work. Questo consisterà nella realizzazione di una campagna di comunicazione sociale sulla sicurezza stradale in cu gli studenti saranno Ambassador di una cultura della strada responsabile e consapevole.

Il project work, oggetto di un concorso educativo, vedrà gli studenti e le studentesse impegnati in un lavoro di squadra, al termine del quale una giuria di esperti del settore selezionerà i tre migliori progetti. I vincitori saranno premiati in un evento ufficiale alla presenza delle Istituzioni.

Dopo l’incontro all’Istituto IPS B. Cavalieri – D. Marignoni, il progetto “Mi voglio Sicurǝ”, proseguirà il percorso formativo coinvolgendo anche gli studenti del terzo, quarto e quinto anno di ulteriori istituti di secondo grado come: l’Istituto Tecnico Industriale Marconi e Argentia di Gorgonzola, il Liceo Galilei di Legnano, l’ISS Cattaneo e l’ITS Pasolini di Milano.

Per partecipare al PCTO on line, occorre registrarsi al seguente link: https://www.scuola.net/minisite/mivogliosicur%C7%9D2425/homepage.

Tutte le attività previste all’interno di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono consultabili sul sito: https://progettosicurezzamilanometropolitana.com/

