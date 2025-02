Dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi annuncia “Ippodromi 2025”, due imperdibili date a Roma e Milano – prodotte da Magellano Concerti – previste sabato 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma – Rock In Roma e domenica 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival. Biglietti ora disponibili a questo link.

L’annuncio arriva dopo che il suo “Club Tour 2025”, in partenza il 13 aprile, ha registrato il tutto esaurito.

Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”, disponibile in pre-save e pre-order a questo link nei formati Vinile e CD.

Tracklist:



Tu sei il mattino

Sigarette

Volevo essere un duro

Francis Delacroix

Let There Be Rocko

Il Re del rave

Situazione complicata

Questa vita

Nel cuore della notte

CLUB TOUR 2025

13 aprile 2025 – Bologna – Estragon (tutto esaurito)

15 aprile 2025 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia (tutto esaurito)

16 aprile 2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara (tutto esaurito)

18 aprile 2025 – Roma – Atlantico (tutto esaurito)

23 aprile 2025 – Napoli – Casa Della Musica (tutto esaurito)

28 aprile 2025 – Padova – Hall (tutto esaurito)

29 aprile 2025 – Milano – Alcatraz (tutto esaurito)

4 maggio 2025 – Milano – Alcatraz (tutto esaurito)

IPPODROMI 2025

21 giugno 2025 – Roma – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle

7 settembre 2025 – Milano – Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro

