Nel tardo pomeriggio di sabato 22 febbraio 2025, attorno alle ore 18, una Alfa 159 station wagon proveniente da Milano e diretta verso Legnano lungo la Statale 33 del Sempione ha superato le auto ferme al semaforo rosso, all’incrocio con via Lainate, ed è finita contro una vettura che proveniva da Legnano e si accingeva a svoltare in via Lainate verso Lainate, con regolare semaforo verde.

A bordo del veicolo urtato c’erano cinque persone, il conducente, la moglie e tre bambini. La donna è rimasta ferita nello scontro e trasportata poi in ambulanza all’ospedale Sacco. Sono in corso accertamenti anche attraverso le telecamere di videosorveglianza per verificare l’esatta dinamica dell’incidente.

L’Alfa 159 non si è fermata. Il conducente ha proseguito la sua corsa. Quindi si è fermato nel parcheggio di un fast food poco distante ed è entrato nel locale mentre le altre due persone che erano con lui si sono dileguate. Li il giovane, 20 anni, è stato rintracciato dalla Polizia Locale.

In serata è scattata la denuncia per fuga in caso di incidente con omissione di soccorso. Il giovane ha a suo carico precedenti di polizia.

La Polizia Locale di Rho è poi intervenuta questa mattina, 23 febbraio 2025, nei pressi di Cargo 1 nella zona Fiera Milano-Mind attorno alle ore 8.

Un furgone in svolta da viale delle Ferrovie per entrare a Cargo 1 ha investito un motociclista che proveniva dalla direzione opposta, nei pressi del sottopasso. Era diretto verso il P5 di Fiera Milano.

Il motociclista è rimasto seriamente ferito ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano. Due pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi, si procede per omessa precedenza

