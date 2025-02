David LaChapelle ed Elton collaborano regolarmente, essendosi incontrati per la prima volta quando David ha fotografato Elton per Interview Magazine nel 1998.

Da allora hanno lavorato insieme molte volte: David ha diretto i video musicali dei brani di Elton “This Train Don’t Stop There Anymore” con Justin Timberlake e “Original Sin” con Elizabeth Taylor e Mandy Moore, oltre a realizzare il poster del Farewell Yellow Brick Road Tour di Elton e a dirigere la sua residenza Red Piano a Las Vegas.

La celebre foto di David a Elton, “Egg on His Face”, è uno dei gioielli della collezione fotografica di Elton e David Furnish, recentemente esposta al V&A Museum di Londra per la mostra Fragile Beauty.

Il nuovo video è un tributo caleidoscopico agli angeli e alle star immortali del rock & roll che continuano a ispirare le nuove generazioni. Elton e Brandi si esibiscono su un flipper gigante, suonando rispettivamente un pianoforte e una chitarra con le ali, mentre Tina Turner e Little Richard si muovono tra nuvole rosa e luci al neon.

Parlando del video musicale, David LaChapelle ha affermato: “È stata una meravigliosa continuazione di questo viaggio con Elton iniziato oltre 20 anni fa- progetti, video, produzioni teatrali, servizi fotografici… Adoro queste sfide creative che abbiamo esplorato e lavorare a questo duetto con Brandi è stato davvero divertente e faticoso, ma un’esperienza gioiosa sul set. Abbiamo creato un gigantesco flipper e creato un mondo magico che ci ricorda dove siamo stati da bambini – che i sogni si avverano – e che creare insieme ai propri eroi può essere un’esperienza sublime”.

ELTON JOHN e BRANDI CARLILE hanno annunciato i dettagli del loro album in studio dal titolo “Who Believes In Angels?”, in uscita il 4 aprile su etichetta Universal Music. Preordina qui.

“Who Believes In Angels?” tracklist:

The Rose Of Laura Nyro

Little Richard’s Bible

Swing For The Fences

Never Too Late

You Without Me

Who Believes In Angels?

The River Man

A Little Light

Someone To Belong To

When This Old World Is Done With Me

