Lunedì 17 febbraio, alle ore 10.00, a ROMA presso la Sala Fellini di Cinecittà in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, gli allievi del CPM Music Institute, la Scuola di Musica fondata e diretta da Franco Mussida, e i detenuti del Coro La Nave di San Vittore con volontari ed ex detenuti del Coro Amici della Nave, canteranno per Papa Francesco.

Il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, che si celebrerà a Roma dal 15 al 18 febbraio 2025, si aggiunge ai momenti tipici del Giubileo, quali la Santa Messa nella Basilica di San Pietro e l’attraversamento della Porta Santa.

Il programma è coordinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede e consultabile sul sito www.iubilaeum2025.va.

Il reparto La Nave di San Vittore nasce nel 2002 nella casa circondariale milanese per la cura e il trattamento avanzato di persone detenute con problemi di dipendenza ed è gestito dall’ASST Santi Paolo e Carlo.

Il CPM è presente nello stesso reparto fin dal 1987 con laboratori musicali, ora come allora, tenuti da Franco Mussida.

Il Coro dedicherà un omaggio canoro al Santo Padre Francesco in una formazione di cinquanta elementi, coordinata e promossa direttamente dall’Associazione Amici della Nave OdV che coltiva in parallelo il Coro La Nave di San Vittore, attivo all’interno del carcere, e il Coro Amici della Nave di San Vittore, attivo all’esterno, in un’ottica di continuità e di ricostruzione di relazioni attraverso la musica.

L’evento rappresenta un duplice primato: la prima volta che un Pontefice entrerà negli storici Studi di Roma, dove incontrerà, nella giornata del 17 febbraio, anche una delegazione di artisti rappresentativi di diversi contesti geografici e culturali, e la prima occasione in cui – grazie all’impegno della Polizia penitenziaria, delle Direzione del carcere e dei Provveditorati coinvolti – un gruppo di persone detenute a Milano, in una casa circondariale, affronterà una trasferta di questo tipo e con una motivazione così prestigiosa.

