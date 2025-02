Conferimento del premio “Rino Reggiani – Città di Novate Milanese”

Oggi alle 17 in Villa Venino, la cerimonia pubblica di conferimento della terza edizione del premio. Il riconoscimento è istituito alla memoria di Rino Reggiani, figura storica dell’artigianato artistico cittadino, scomparso a luglio 2020 e l’obiettivo è di riservare un riconoscimento a coloro che contribuiscono, o hanno contribuito, a valorizzare le capacità produttive e le peculiarità della comunità novatese distinguendosi per l’impegno profuso per la crescita civile e sociale della città.

Il comitato tecnico ha assegnato la terza edizione del premio a Eurocoltellerie. Quella di Eurocoltellerie è la storia di due ragazzi che a soli 15 anni iniziano a lavorare come arrotini e nel 1988 aprono la loro prima bottega a Milano.

L’obiettivo dei due soci, Antonio Ferraro e Michele Narducci, era quello di importare in Italia il modello americano di noleggio, attraverso una società che avesse una visione di servizi e di industrializzazione che si potesse affacciare su tutto il territorio nazionale con un servizio capillare. La crescita è stata costante negli anni e oggi Eurocoltellerie vanta una leadership assoluta del mercato, con 200 collaboratori, 27.000 clienti attivi, 7.000.000 di affilature ogni anno, 4 stabilimenti di proprietà per oltre 20.000 metri quadri.

Nel febbraio 2021 è stata acquisita “L’Alberghieria Medagliani”, azienda storica nata nel 1860, leader nel settore delle forniture alberghiere e in questo modo Eurocoltellerie ha potuto incrementare l’offerta rivolta alla clientela e da aprile 2023 è operativa la filiale spagnola di Barcellona. Grazie alla stretta collaborazione con aziende leader nel settore dell’automazione, Eurocoltellerie è l’unica azienda al mondo del settore ad aver robotizzato completamente il proprio processo di lavoro , rivoluzionando il mestiere dell’arrotino coltellinaio.

«Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di grande valore civico per la nostra comunità», concludono dal Comune.

