Da venerdì 24 gennaio, è disponibile “23 Ore – Limited Edition”, il vinile bianco, edizione limitata di SILVIA SALEMI, contenente 10 canzoni estratte dall’omonima raccolta disponibile in digitale (http://ada.lnk.to/23ORE), tra cui gli ultimi singoli “Fiori nei jeans”, “Amore eterno” e “Animali notturni” e “A casa di Luca”, canzone presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo: https://shop.musicfirst.it/products/23-ore-lp-limited-edition-lp-bianco-pre-order

Ispirandosi alle “Occasioni” di Eugenio Montale, il titolo scelto da Silvia Salemi per la sua raccolta, “23 ORE”, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato.

Con questo progetto Silvia Salemi invita a riflettere sul valore delle scelte non compiute e di quelle ancora da fare e lo fa attraverso l’immagine della ventitreesima ora, simbolo del riscatto e dell’opportunità.

Un viaggio emblematico che accompagna gli ascoltatori fino a quell’ultima ora non raccontata: un’ora di speranza, di scelte, di possibilità e di cambiamenti. Ogni brano è quindi un capitolo, una storia che riflette sul potenziale nascosto nelle pieghe del tempo che sfugge e scivola via senza essere notato.

«Sono entusiasta di dare una cornice definitiva a questo progetto che è stato “23 ore”. Questo vinile – dichiara Silvia Salemi – rappresenta un regalo che ho voluto fare al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto con passione e costanza. È un oggetto al quale sono molto legata, non solo per il valore artistico, ma anche perché è qualcosa di tangibile, che ha una forma e una sostanza, qualcosa che ha bisogno di essere curato e custodito. È un progetto di cui ho curato ogni minimo dettaglio, anche grafico, e sono davvero grata e felice del risultato. Nonostante viviamo nell’era digitale, amo la musica in formato fisico e mi auguro che questo vinile possa essere apprezzato soprattutto da chi mi segue quando la musica digitale non esisteva ancora».

A impreziosire la raccolta “Mille Luci”, canzone originale del film “Mamma qui comando io” di Federico Moccia.

Questa la tracklist di “23 ORE – LIMITED EDITION”:

“Fiori nei Jeans”,

“Amore Eterno”,

“Faro di notte”,

“Animali Umani”,

“A casa di Luca”,

“Noi contro di noi”,

“Mille Luci”,

“I Sogni delle Tasche”,

“Chagall”,

“Credo”.

