Centro Longevity, open day di benessere a Roma

Urban Medical Beauty (UMB) apre le porte del centro Longevity in via Marche 54 con un Open Day nei giorni 11 e 12 febbraio.

L’evento rappresenta un’importante occasione per il pubblico per conoscere i protocolli medici orientati alla longevità in una struttura all’avanguardia per la presenza di tecnologie di ultima generazione ed esperti del “vivere meglio e a lungo”. L’appuntamento è con la dott.ssa Roberta Cardinali, esperta in cure antiaging e medicina rigenerativa.

UMB si distingue per i suoi trattamenti mirati a migliorare la qualità della vita e a promuovere un invecchiamento sano. Durante l’Open Day, i visitatori potranno scoprire i vari servizi offerti, progettati per ottimizzare la salute e il benessere a lungo termine. Il centro mette a disposizione protocolli completi che includono Crioterapia, Sauna a infrarossi, Laser endovena, Ozono-ossigeno terapia, analisi dello stress ossidativo, terapia nutrizionale. Percorsi orientati ad intraprendere uno stile di vita sano, a recuperare energia e dire addio allo stress.

“Dobbiamo orientare noi stessi ad uno stile di vita sano” ha affermato il prof. Claudio Urbani, direttore sanitario. “L’assenza di attività fisica, cicli sonno-veglia irregolari, alimentazione sregolata, rientrano in uno stile di vita che causa squilibri ormonali, dunque infiammazione e tendenza alla malattia”. Il concetto di longevity è sempre più centrale nelle previsioni medico-scientifiche per il 2025, dove si prevede un’attenzione crescente alla prevenzione e al mantenimento della salute. Gli studi suggeriscono che l’adozione di pratiche longevity può non solo migliorare la qualità ma anche aumentare l’aspettativa di vita.

“Nel prossimo futuro prevedo un’integrazione crescente tra i recenti progressi medici e le terapie naturali. Mens sana in corpore sano è il motto che perseguiamo nel nostro centro. I nostri protocolli terapeutici sono orientati verso l’ottenimento di una felicità autentica e duratura che va oltre l’appagamento estetico” ha specificato la dott.ssa Annalisa Petracca, CEO della società.

Partecipare all’Open Day di UMB rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e una proattiva gestione del proprio benessere.

Informazioni e prenotazioni: 06.88653165 – 06.64790379 – whatsapp 3283140866, o via mail a direzione@iskinsrl.it

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia