Anno nuovo, abitudini vecchie: tornano, dopo la festività natalizie, gli appuntamenti con la musica dal vivo de “Il rito del jazz”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano in collaborazione con I-Jazz e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano.

Come sempre, gli eventi ospitati dal Cuccagna Jazz Club, presso il ristorante un posto a Milano, sono a ingresso libero (prenotazioni: www.unpostoamilano.it; email: info@unpostoamilano.it) e la formula è quella del doppio set (ore 19.30 e 21.30).

Il primo concerto del 2025 è in programma martedì 7 gennaio con i Milanoans, formazione milanese soprannominata “The hottest jazz band in town”, nata per far rivivere il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e che spazia tra swing, dixieland, charleston e standard jazz ballabili per gli amanti del lindy hop, con un repertorio che va dagli anni Venti agli anni Quaranta del secolo scorso.

I Milanoans sono Martino Paleari (tromba), Federico De Zottis (sax baritono), Lorenzo Sabatini (chitarra), Daniele Petrosillo (contrabbasso) ed Elia Ambrosioni (batteria), che si esibiscono con un’amplificazione volutamente ridotta al minimo per restituire le atmosfere degli “anni ruggenti” del secolo scorso.

CUCCAGNA JAZZ CLUB – IL RITO DEL JAZZ

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano.

Ingresso libero. Informazioni: tel. 025457785;

email: info@unpostoamilano.it

Prenotazioni: www.unpostoamilano.it

GLI ALTRI CONCERTI DI GENNAIO 2025



Martedì 14 gennaio, ore 19.30 e 21.30

Hologram Trio

Martedì 21 gennaio, ore 19.30 e 21.30

Macade Trio

Martedì 28 gennaio, ore 19.30 e 21.30

Elena Tavernini – Ritratto

