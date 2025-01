I promessi sposi che romanzo!

Lo abbiamo letto, riassunto, visto in tv, ne sono stati fatti sceneggiati, parodie, fumetti. E quindi come fare a raccontarlo ancora?

Noi ci abbiamo provato con il dovuto rispetto e un po’ di disubbidienza che non guasta mai. Abbiamo immaginato come possa essere nata l’idea di un romanzo così famoso, abbiamo divagato andando fuori tema e abbiamo scoperto la sua modernità.

È nato quindi uno spettacolo che non vuole essere un bigino dei trentotto capitoli ma un gioco fra i due protagonisti che porterà le pagine dei promessi sposi lontano dai banchi di scuola e i ragazzi a scoprire l’importanza della lettura dei classici.

Questo… non s’ha da fare, il titolo già lo racconta, esce dai binari e ci è piaciuto affrontare questa sfida ma, per citare lo stesso Manzoni, “se vi annoieremo, non s’è fatto apposta”.

MTM Teatro Leonardo – 31 gennaio 2025

mtmteatro.it

