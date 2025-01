È dedicato al grande compositore Ravi Shankar e alla musica indiana il nuovo appuntamento di “Alfabeto di PARCO”, la rassegna sugli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento ideata e organizzata da Antonio Ribatti e Roberto Polillo negli spazi di PARCO, il Polillo ARtCOntainer, centro polifunzionale e multidisciplinare e aggregatore culturale situato in via Binda 30 (zona Barona), a Milano.

L’evento, intitolato “Y come YOGA”, è in programma mercoledì 22 gennaio(inizio live ore 20.30, contributo artistico 15-20 euro; biglietteria on line su www.mailticket.it) e sarà un viaggio nella cultura indiana con la partecipazione di Flavio Minardo (sitar) e Luca Russo (flauto bansuri), tra i massimi esperti italiani di musica indiana, Elisabetta Salerio, insegnante di yoga che da anni studia le culture e i riti ancestrali per elaborare nuove modalità di pratica emeditazione, e ospiti a sorpresa.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia