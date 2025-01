La cantautrice nominata ai GRAMMY® Gracie Abrams è diventata in poche settimane una delle artiste femminili più ascoltate al mondo

Il suo nuovo singolo “That’s so true” è attualmente il 3° brano più ascoltato su Spotify a livello globale.

Il brano è attualmente al n.1 della classifica singoli inglese, top10 nella classifica americana Billboard Hot 100 e anche in Italia è fra i brani internazionali più ascoltati sulle piattaforme digitali, il 3° brano più ricercato su Shazam Italia, top10 nella classifica settimanale di TikTok Italia dei brani più utilizzati e virali e tra i 20 brani più trasmessi in radio (classifica EarOne).

Il singolo ad oggi ha ottenuto oltre 630 milioni di stream.

Il singolo è tratto dalla versione deluxe del suo album “The Secret of Us”.

L’album include anche il duetto con l’amica Taylor Swift sulle note del brano “Us” e questa nuova versione del disco contiene 7 tracce aggiuntive.

“That’s so true” è co-scritta con l’amica Audrey Hobert ed esplora i sentimenti della gelosia che arrivano con la rottura di una relazione. Il brano è vivace, il testo è melanconico e appassionato.

“The Secret of Us” è stato pubblicato a giugno e ha raggiunto la n.1 nella classifica in Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi, oltre a raggiungere la seconda posizione nella classifica americana degli album Billboard 200.

Il singolo “I Love You, I’m Sorry” è tra i brani più ascoltati al mondo su tutte le piattafome digitali, ha raggiunto la top10 su Spotify USA, la top20 su Spotify a livello globale ed è diventato virale su TikTok, raccogliendo oltre 3 miliardi di visualizzazioni.

